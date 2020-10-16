Путин предложил США продлить СНВ-3 на год без всяких условий

Президент предложил выход из сложившейся ситуации, в которой явно сторонам уже не удастся согласовать условия продления СНВ-3. Фото: EAST NEWS

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности попросил министра иностранных дел Сергея Лаврова доложить о ситуации с Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений.

- Мы находимся в достаточно интенсивном контакте с американскими коллегами по всему комплексу проблем стратегической стабильности, - ответил Лавров. - В том числе по СНВ-3, действие которого истекает в феврале следующего года. Мы внесли конкретные предложения, которые были переданы американской стороне. В ответ США передали нам свои предложения в качестве предварительных условий продлений СНВ-3. Причем эти предварительные условия достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого Договора, так и за рамками нашей компетенции.

Министр охарактеризовал ситуацию как критическую, поскольку уже в начале февраля договор прекращает свое действие.

- То есть у нас есть полная угроза остаться и оставить, в общем-то, весь мир вообще без этого Договора? - уточнил Путин.

- Да и вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности, - подтвердил Лавров. - Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению.

Президент предложил выход из сложившейся ситуации, в которой явно сторонам уже не удастся согласовать условия продления СНВ-3.

- Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование, - сказал Путин. - Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями. В этой связи у меня есть предложение: продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год. Чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам, которые регулируются договорами подобного рода, и чтобы не оставить и наши страны, и все государства мира без такого фундаментального документа.

Глава государства поручил МИДу сформулировать и представить США российскую позицию.