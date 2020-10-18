«Властям в Киеве плевать на здоровье граждан»: сенатор прокомментировал отказ Украины от противокоронавирусной вакцины из России

Член Совета Федерации Сергей Цеков. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин после встречи с главою Минздрава Незалежной, 45-летним уроженцем Амурской области Максимом Степановым, заявила, что Киев не собирается получать вакцину против Covid-19, которая произведена в России. Хотя еще недавно Степанов не исключал возможность закупки российского препарата, если его одобрит ВОЗ.

Характерно, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил «не верить отдельным циникам», которые привились «средством от короны», произведенным где-то в дикой Московии (говорил, конечно, не так, но тон был именно такой).

Почему предложение о поставках на Украину препаратов для борьбы с коронавирусом, которое прозвучало на минувшей неделе из Москвы, встречено в штыке в Киеве?

Об этом «КП» спросила сенатора Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергея Цекова.

- Сергей Павлович, получается, для Киева политические интересы важнее интересов здоровья своих сограждан?

- Стопроцентно так — Киеву наплевать на здоровье украинских граждан. Хотя они и много об этом рассуждают.

- Там упирают на относительно небольшое число заболевших — особенно в сравнении с Россией...

- Если говорить не об абсолютных цифрах, а о процентах заболевших к реальному количеству людей, который сейчас проживают на территории Украины - то у них страшный рост.

- Глава украинского Минздрава сначала, вроде бы, не был против российской вакцины, если ее одобрит ВОЗ, а потом поменял точку зрения...

- Политика ненавистничества ко всему российскому, русскому - она как-то очень быстро прививается каждому чиновнику на Украине. Даже если этот чиновник прежде демонстрировал другие взгляды.

- Почему - ориентируются на Зеленского?

- Зеленский — самый яркий показатель. Он одни вещи декларировал, когда баллотировался в президенты, а теперь делает совершенно другие. Но когда слышишь подобные заявления от министра здравоохранения, понимаешь, что человек и сам может быть глубоко больным. В морально-психологическом плане.

- Почему такое заявление министра прозвучало именно в контексте встречи с дипломатическим представителем США в Киеве?

- Позиция так называемого украинского истеблишмента проста в последние лет шесть: Россия нас угнетала, Россия не давала нам развиваться, от России мы ничего не примем. И, конечно, все они «забыли» что и государственность, и нынешнее чиновничество создавалось, в общем, при участии именно России. И на этом фоне особенно ярко видно раболепство перед США, которое демонстрируется во многих делах.

- В Киеве не понимают, что они предстают не в лучшем свете?

- В Киеве это зазорным или неприемлемым в моральном плане не считают. Я с такого рода людьми долго работал — как депутат Рады. Эта примитивность украинских чиновников не в последние лет шесть сформировалась — она и прежде присутствовала. Просто в последние годы засияла яркими красками...

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