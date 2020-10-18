Посольство США заявило об отказе Украины закупать российскую вакцину от COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Украина не станет закупать российскую вакцину против коронавирусной инфекции. Об этом заявили в посольстве США в Киеве

- Украина не станет закупать российскую вакцину от коронавируса, которая не прошла клинических испытаний на безопасность, - заявили в посольстве США в Киеве на своей странице в Facebook, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что на встрече с российским президентом украинский представитель, политик Виктор Медведчук заявил, что он и члены его семьи уже сделали прививку от коронавируса российской вакциной. Также он отметил, что было бы хорошо, если бы Россия смогла бы позволить осуществить поставку сыворотки на Украину. Позже лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что он надеется получить "настоящую" сыворотку от своих европейских коллег.

Напомним, Россия первая в мире изобрела вакцину от covid-19. Сыворотка показала свою эффективность в борьбе с инфекцией и безопасность для людей.