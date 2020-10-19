Протесты в Белоруссии, последние новости на 19 октября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

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В воскресенье, 18 октября, минский метрополитен закрыл центральные станции — Площадь Ленина, Октябрьская, Немига, Первомайская, Купаловская и Пролетарская "в целях обеспечения безопасности пассажиров», сообщила дирекция транспорта.

С 14:00 в разных концах Минска люди небольшими группами стали выстраиваться в живые цепи с флагами и транспарантами. Основной сбор митингующих начался около 14:30 в начале Партизанского проспекта.

ГАИ перекрыла в этом месте часть улиц. К 15:00 здесь собралось несколько тысяч человек (от 4000 до 5000 по разным оценкам). Все они колонной двинулись к центру города прямо по проезжей части. В итоге дошли до площади Ванеева. Отсюда часть протестующих стала расходится, а часть двинулась в обратном направлении.

Первые задержания начались здесь же. Милиция Минска сообщила, что им пришлось применить оружие — стреляли резиновыми пулями в воздух. На такие меры правоохранители пошли, так как демонстранты кидали в них камни.

Митинги и акции протеста в воскресенье 18 октября проходили в и других крупных городах, но не такие многотысячные, как в столице.

ЗАЯВЛЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Глава ГУБОик Николай Карпенко считает, что митинговать выходят только уличные бандиты. Добропорядочных граждан на акциях нет.

Прокурор Минска подсчитал ущерб от непрекращающихся с начала августа акций протеста — 350 000 долларов.

ОППОЗИЦИЯ

Тихановская подтвердила, что из СИЗО выпущен адвокат Колесниковой Илья Салей.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Лидеров белорусской оппозиции — Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на нобелевскую премию. Об этом в Осло заявил депутат местного загорания Гейр Тоскедал.

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Задержан основатель ИТ-компании Владислав Гречиков. Оперативники вытащили его прямо из машины в момент проведения студенческой акции протеста во дворе на улице Козлова.

Медики Витебска записали к силовикам и властям видеообращение. В нем они потребовали рассказать правду о коронавирусе и прекратить силовые преследования мирных граждан.

После 15-суточного ареста не был освобожден журналист белорусского издания «Сильные новости» Денис Якштас.