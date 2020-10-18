Лидеров белорусской оппозиции выдвинули на Нобелевскую премию мира-2021

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль предложил номинировать белорусских оппозиционеров Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на Нобелевскую премию мира-2021.

По словам политика, лидеры белорусской оппозиции заслужили премию «за свою борьбу за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии». Кроме того, депутат полагает, что это привлечет еще больше внимания к мирной оппозиционной борьбе.

Напомним, в сентябре номинировать на Нобелевскую премию мира-2020 Сергея и Светлану Тихановских предложил экс-председатель Европейского совета, лидер консервативной Европейской народной партии Дональд Туск, который заявил, что таким «сильным сигналом» можно будет отдать дань уважения всем белорусам.

Как писал сайт kp.ru, Норвежский нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира в 2020 году Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций