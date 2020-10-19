"Семья будет растоптана": Наташа Королева боится за браки Утяшевой и Кудрявцевой

Певица Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева после интимного скандала с мужем Сергеем Глушко переживает за коллег по шоу-бизнесу. 47-летняя певица боится, что в их семьи придет беда. Артистка винит во всем скандальные шоу.

"Кто следующий? Чья семья будет унижена и растоптана организаторами теле-шоу, которым хочется думать, что грубейшие вмешательства в частную жизнь с позиции «третейского суда» останутся для них безнаказанными? Продюсеры спецпроектов государственных и не только каналов разрабатывают, финансируют, режиссируют и внедряют подставных людей в эти низкопробные, аморальные спектакли. Ради рейтингов просмотра своих желтых передач они готовы причинить массу проблем, поссорить, посеять недоверие и вражду!", - написала Наташа Королева под видео.

Артистка опубликовала фото звездных семей. В кадре можно заметить Наталью Подольскую и Владимира Преснякова, Ляйсан Утяшеву и Павла Волю, Леру Кудрявцеву и Игоря Макарова, Яну Рудковскую и Евгения Плющенко, Анжелику Варум и Леонида Агутина, Юлию Высоцкую и Андрея Кончаловского, Аллу Пугачеву и Максима Галкина и многих других знаменитых супругов.

По мнению жены Тарзана, публичные люди имеют такие же права на защиту себя и своих семей, как и не публичные. "Закон один для всех! Когда начинается травля медийных людей, хочется сказать: одумайтесь! А если и к Вам в дом залезут эти злобные клоуны? Уберите грязные лапы от наших семей!", - призвала звезда эстрады.

Напомним, личная жизнь Наташи Королевой и Тарзана вот уже почти два месяца находится в центре внимания. Все из-за того, что стриптизер изменил супруге с красавицей Анастасией Шульженко. Связь с любовницей Сергей Глушко отрицать не стал, объявил о ней на всю Россию. Однако разводиться супруги после случившегося не планируют. Танцовщик то и дело признается в любви жене. Королева своего благоверного после произошедшего всячески поддерживает, а все произошедшее изменой не считает.

Сама Шульженко утверждала, что забеременела от мускулистого артиста. Она на всю страну обнародовала видео своих любовных утех с Тарзаном. После интимного скандала Сергей поднял ценник за свой стриптиз. А потом вместе с женой дал интервью Ксении Собчак. В душераздирающей беседе певица заявила, что простила 50-летнего мужа, а слова Шульженко о романе назвала подставой. Оказывается, Наташа сама предложила Сергею пригласить Анастасию к ним домой.

"С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру. Какое-то время назад она подошла к Сереже после выступления в «Тарзан-шоу» с предложением услуг в качестве суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. В его телефоне она так и записана: «Настя суррогат»", - цитирует звезду журнал "Коллекция Караван историй".