"Бедная Ляйсан": опубликовано компроментирующее фото Павла Воли

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. До похода в ЗАГС пара долго дружила, потом два года ребята встречались Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Воля более восьми лет счастлив в браке с Ляйсан Утяшевой. Комик не устает говорить, как сильно ему повезло с женой, а также публично признается ей в любви. Супруги воспитывают двоих детей. Однако на днях резидента Comedy Club заметили в компании девушек, чье поведение вызывает вопросы.

Поклонники Павла Воли и Ляйсан Утяшевой в шоке. Вторые сутки пользователи соцсетей обсуждают фото, на которых комик запечатлен в одном из злачных заведений. Все бы ничего, да только фото сделано некой девушкой, которая, якобы, не скрывает, чем зарабатывает на жизнь. Собственно, она и опубликовала компрометирующий шоумена кадр, подписав: "И как все закончилось".

Фанаты откровенно расстроены поведением юмориста. Ведь он уже много лет имеет репутацию примерного семьянина. Другие уверены: фото просто откровенная подстава. Артист отдыхал сам по себе, а дамы воспользовались случаем и сняли его. Третьи жалеют жену Павла: "Бедная Ляйсан".

Вторые сутки пользователи соцсетей обсуждают фото, на которых комик запечатлен в одном из злачных заведений

Напомним, Воля и Утяшева поженились в 2012 году. До похода в ЗАГС пара долго дружила, потом два года ребята встречались. Ляйсан рассказывает, что они часами не могли наговориться друг с другом - и тогда, и теперь. Павел поддержал любимую, когда умерла ее мама, он стал лучшим другом, а потом и мужем.

Супруги воспитывают двоих детей. Старший сын Роберт в этом году отпраздновал семилетие, а дочке Софии исполнилось пять. В детях они души не чают. Наследники звездной пары появились на свет в Майами. Знаменитая гимнастка не раз отмечала, что Воля - "самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый любимый человек на земле…". "Если уж честно сказать, то помимо бешеной любви друг к другу, у нас еще и уважение", - признавалась она.