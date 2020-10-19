Поиск решений, которые меняют мир к лучшему: форум «Открытые инновации» начал свою работу

В этом году его тема — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?» Фото: Предоставлено организаторами

На сайте openinnovations.ru состоялась трансляция церемонии официального открытия IX Международного форума инновационного развития «Открытые инновации». В этом году его тема — «New Digital Normal. Готовы ли мы к изменившемуся миру?».

На церемонии открытия было зачитано приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства поздравил Фонд «Сколково» с 10-летием и пожелал гостям «Открытых инноваций» конструктивного и содержательного общения.

В церемонии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России Сок Пэ Ли, Председатель Совета Директоров Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг, Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Модератором церемонии выступил Александр Чернов, Старший вице-президент по внешним коммуникациям и рекламе Фонда «Сколково».

Дмитрий Чернышенко назвал Форум ведущей экспертной площадкой, которая ежегодно собирает лидеров инновационной экономики. Обмен знаниями и опытом, совместные обсуждения актуальных исследований позволяют определять тренды инновационного развития, отметил вице-премьер.

Фото: Предоставлено организаторами

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства РФ:

- Президент России подписал указ о пяти национальных целях развития до 2030 года, и впервые одной из таких целей названа цифровая трансформация. Теперь это высший приоритет, определенный Президентом и государством. Для всех нас это сигнал для развития рынка, для формирования устойчивой модели экономики именно через призму цифровой трансформации.

Страной-партнером Форума выступила Республика Корея, шестой год подряд лидирующая в рейтинге инновационных экономик. В этом году Россия и Корея отмечают 30-летие установления дипломатических отношений под совместным лозунгом «Дружить, доверять, действовать».

Сок Пэ Ли, Чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в России:

- Несмотря на мировую пандемию и физические расстояния, представители нашего правительства, госорганизаций и частных компаний в течение трех дней примут участие в Форуме, в том числе в конференциях и выставке. В то же время в Корее запланировано проведение офлайн-мероприятий, связанных с Форумом, в целях расширения успешного сотрудничества в инновационном направлении между двумя странами.

При проведении Форума в формате онлайн удастся «сохранить "сколковский" дух содержательных дискуссий», пообещал Виктор Вексельберг. Он отметил, что из-за возможности подключаться к сессиям удаленно спикеров стало в полтора раза больше, чем год назад, а трансляции в интернете позволят привлечь самую активную аудиторию.

Виктор Вексельберг, Председатель Совета директоров Фонда «Сколково»:

- Онлайн-формат является следствием тех исключительных трансформаций, которые сегодня переживает мир. Происходит не очередной экономический кризис, изменяется мироустройство в целом. И в этом новом пост-пандемийном мире лидирующее место займут цифровые технологии — не только в образовательных или социальных аспектах, но и в нашей обычной повседневной жизни.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что вопрос «Готовы ли мы к изменившемуся миру?», озвученный в теме Форума 2020 года, не является праздным.

Фото: Предоставлено организаторами

Аркадий Дворкович, Председатель Фонда «Сколково»:

- Мир не станет более дружелюбным, более размеренным. Он останется столь же быстрым и недружелюбным, и это предъявляет ко всем нам огромные требования. Многое зависит от нашей способности учиться и соединять каждый день вечные, традиционные ценности со способностью меняться вместе с миром и менять наш мир на пути к лучшему будущему.

Трехдневная программа «Открытых инноваций» включает свыше 100 деловых сессий, на которых выступят более 400 представителей бизнеса, науки, органов власти и мировых корпораций. Онлайн-экспозиция StartupExpo представляет высокотехнологические разработки 400 российских компаний.

Ознакомиться с полной программой Форума и зарегистрироваться для общения с его участниками можно на сайте openinnovations.ru.