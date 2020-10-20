Чилийцы громят церкви, требуя референдума о смене конституции

К дракам с полицией и поджогам станций метро все привыкли. Но тут молодчики в масках сожгли сразу две крупных церкви Фото: REUTERS

Это похоже на кадры из фильма «Планета обезьян»: полулюди-полуживотные крушат достижения прошлой цивилизации, жгут и разрушают, прыгают на развалинах. А может быть, как-то так выглядела русская революция в октябре 1917 года, когда бунтующая чернь оскверняла храмы. По большому счёту, даже без какой-либо причины — просто повинуясь иррациональной тяге к разрушению.

И это действительно октябрь — только нынешнего, 2020 года. Столица Чили — Сантьяго. В шестимиллионном городе уже ровно 12 месяцев продолжаются массовые протесты. Вспыхнули они 14 октября 2019 года, из-за того, что местные власти решили повысить цены на проезд в метро и автобусах. Немного — примерно на 4%. Однако для чилийцев, которые и так страдали из-за длительного экономического кризиса (а некоторые — тратили на проезд до работы заметную часть зарплаты), это стало последней каплей, переполнившей чашу терпения.

Впрочем, протест у них вышел своеобразный, с латиноамериканской спецификой. В первые же дни демонстранты с помощью самодельных коктейлей Молотова сожгли 17 станций метро и ещё 81 повредили. Транспорт встал. Зачем всё это, ведь на метро вы сами ездите на работу? О чилийский бунт, бессмысленный и беспощадный...

Президент Себастьян Пиньера немедленно объявил режим ЧП, ввёл комендантский час, разрешил полиции и армии применять силу. Помимо кнута имелся и пряник — почти все министры были отправлены в отставку, а им взамен пришло правительство народного доверия. Не помогло. Уже к декабрю 2019 года количество погибших в ходе протестов составило 30 человек. Раненых — многие тысячи.

Вдобавок, демонстранты требовали принять новую конституцию. Нынешняя действует со времен диктатора Пиночета и, мягко говоря, уже не соответствует критериям демократии. Президент снова пошёл навстречу, назначил референдум по изменениям в конституцию… на апрель 2020 года. И тут грянул коронавирус! Референдум перенесли на 25 октября. Но люди по-прежнему недовольны — мол, власть не торопится давать нам демократию.

19 октября 2020 года в центре Сантьяго собрались около 25 тысяч человек — отметить юбилей протеста и заодно напомнить, как сильно они ждут референдум по конституции.

Как водится, всё пошло куда-то не туда. К дракам с полицией и поджогам станций метро все привыкли. Но тут молодчики в масках сожгли сразу две крупных церкви в историческом центре Сантьяго. Тяжёлые кадры этого огненного шоу обошли весь мир. Полиция, скованная боями с демонстрантами в других частях города, была бессильна — в этих стычках больше сотни стражей порядка получили ранения.

Кто и зачем это сделал? Скорее всего, левые боевики из международного движения «Антифа» (которое уже отметилась похожими погромами в США). Для них церковь — символ угнетения. Правый диктатор Пиночет, например, был ещё и ревностным христианином. А значит, по мысли левых активистов, «его» церковь должна быть уничтожена!

Но как же так? Ведь вроде бы Чили, как и вся Латинская Америка, отличается религиозностью. Даже нынешний Папа Римский Франциск — родом из соседней Аргентины. Но, похоже, всё это в прошлом. Последние 20 лет страной с небольшими перерывами правят или умеренно-левые, или радикальное-левые президенты. У которых отношении к религии — соответствующее.

Результаты: в 2006 году к различным ветвям христианства себя относило 84% чилийцев; в 2019 — 63%. Откуда такая разница? Мигранты-иноверцы понаехали? Совсем нет. Просто атеистов благодаря «левому повороту» стало больше.

С началом рабочей недели протесты стихли. Но экономическая ситуация из-за пандемии стала хуже, чем даже год назад. И есть опасения, что и желанный референдум в конце нынешней недели толпу не удовлетворит. А значит — Сантьяго продолжит полыхать.