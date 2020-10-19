Протестующие сожгли две старинные церкви в столице Чили. Фото: кадр из видео

В чилийской столице Сантьяго во время массовой акции протеста демонстранты сожгли две старинные церкви. Первый поджог они учинили в соборе Сан-Франциско-де-Борха – одном из старейших храмов в государстве, пишет в понедельник, 19 октября, издание El Mundo.

Отмечается, что до поджога протестующие ворвались в церковь и уничтожили там несколько икон. Сегодня утром они сожгли еще один храм, построенный в 1876 году. На опубликованный в сети кадрах с места событий видно, как охваченный пламенем шпиль церкви падает на землю, а небу поднимает столб густого дыма.

На улицы демонстранты вышли 18 октября, чтобы отметить годовщину начала антиправительственного движения. В прошлом году протесты длились с октября по декабрь: жители столицы Чили требовали реформ систем пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования.

Только за минувшие сутки в стране зафиксировали 15 случаев грабежа, 50 случаев повреждения машин и нескольких полицейских участков. Ранение получили более сотни сотрудников правоохранительных органов. По данным замглавы местного МВД, по всей стране из-за различных инцидентов арестованы 580 человек. Для разгона протестующих использовали водомёты и слезоточивый газ.