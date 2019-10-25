Массовые беспорядки в Чили: страна погрузилась в кровавый хаос из-за повышения цен на проезд в метро.
Почти десять дней в Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей). Но такой, на первый взгляд, пустяк привел к масштабным акциям протеста.
Демонстранты разгромили 78 станций метрополитена из 108. Власти были вынуждены объявить об отмене повышения платы на проезд, но манифестации продолжились. Люди выходили на улицы, поскольку претензий к властям накопилось достаточно. Несмотря на рост экономики, в стране множество проблем: социальное неравенство, высокие цены, проблемы с доступностью здравоохранения и образования, рост цен на жилье.
Первыми на улицы вышли студенты и школьники. Они ездили без билетов, перепрыгивали через турникеты и устраивали акции протеста в метрополитене.
Всю страну охватили беспорядки. Манифестанты забрасывали полицейских камнями, поджигали автомобили и торговые центры.
Самыми многочисленными манифестациями стали акции в Сантьяго.
Поначалу мирные выступления демонстрантов переросли в масштабные беспорядки.
Из-за акций протеста оказалась нарушена работа общественного транспорта. В школах отменялись занятия.
На улицах чилийских городов возводились баррикады.
Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: EAST NEWS
Манифестанты разгромили более 70 станций и сожгли почти два десятка автобусов.
Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: ТАСС
Чилийские власти объявили о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. На улицы была выведена армия, которая должна была прекратить беспорядки.
Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: ТАСС
Для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и водяные пушки.
Следом за беспорядками в стране участились нападения и грабежи. В разы увеличилось число мародеров и поджигателей.
Полиция в ходе массовых протестов задержала более 1400 человек.
Не обошлось и без жертв. 18 человек погибли в результате акций протеста. Чилийский парламент создал комиссию по расследованию правомерности действий силовых ведомств.
23 и 24 октября по стране прокаталась всеобщая забастовка.
Специалисты уже оценили масштаб ущерба от беспорядков — около 40% станций метро, пострадавших от манифестантов, придется полностью восстанавливать.
Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что направит 1,2 млрд долларов на решение социальных проблем. Также глава государства пообещал отменить повышение тарифов на электричество в следующем году.
Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: EAST NEWS
ИСТОЧНИК KP.RU