Массовые беспорядки в Чили: страна погрузилась в кровавый хаос из-за повышения цен на проезд в метро.

Почти десять дней в Чили продолжаются массовые беспорядки. Все началось с того, что 6 октября власти подняли цену на проезд в метро в столице страны Сантьяго. Стоимость увеличилась на 30 песо (около трех рублей). Но такой, на первый взгляд, пустяк привел к масштабным акциям протеста.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Демонстранты разгромили 78 станций метрополитена из 108. Власти были вынуждены объявить об отмене повышения платы на проезд, но манифестации продолжились. Люди выходили на улицы, поскольку претензий к властям накопилось достаточно. Несмотря на рост экономики, в стране множество проблем: социальное неравенство, высокие цены, проблемы с доступностью здравоохранения и образования, рост цен на жилье.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Первыми на улицы вышли студенты и школьники. Они ездили без билетов, перепрыгивали через турникеты и устраивали акции протеста в метрополитене.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Всю страну охватили беспорядки. Манифестанты забрасывали полицейских камнями, поджигали автомобили и торговые центры.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Самыми многочисленными манифестациями стали акции в Сантьяго.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Поначалу мирные выступления демонстрантов переросли в масштабные беспорядки.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Из-за акций протеста оказалась нарушена работа общественного транспорта. В школах отменялись занятия.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

На улицах чилийских городов возводились баррикады.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: EAST NEWS

Манифестанты разгромили более 70 станций и сожгли почти два десятка автобусов.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: ТАСС

Чилийские власти объявили о введении в стране чрезвычайного положения и комендантского часа. На улицы была выведена армия, которая должна была прекратить беспорядки.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: ТАСС

Для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и водяные пушки.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Следом за беспорядками в стране участились нападения и грабежи. В разы увеличилось число мародеров и поджигателей.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Полиция в ходе массовых протестов задержала более 1400 человек.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Не обошлось и без жертв. 18 человек погибли в результате акций протеста. Чилийский парламент создал комиссию по расследованию правомерности действий силовых ведомств.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

23 и 24 октября по стране прокаталась всеобщая забастовка.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Специалисты уже оценили масштаб ущерба от беспорядков — около 40% станций метро, пострадавших от манифестантов, придется полностью восстанавливать.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что направит 1,2 млрд долларов на решение социальных проблем. Также глава государства пообещал отменить повышение тарифов на электричество в следующем году.

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS

Массовые беспорядки охватили столицу Чили.Фото: REUTERS