Зачем президент Владимир Зеленский заявляет о строительстве новых баз для своих «могучего военно-морских сил»

Владимир Зеленский заявил о том, что его страна собирается в ближайшее время построить две военно-морские базы на Черном море. Фото: EAST NEWS

Лидер соседней республики Владимир Зеленский заявил о том, что его страна собирается в ближайшее время построить две военно-морские базы на Черном море.

На залихватское заявление лидера соседней страны отреагировали военачальники, которые командовали Черноморским флотом после развала СССР.

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две базы ВМФ», - заявил адмирал Владимир Комоедов, руководивший флотом с 1998 по 2002 годы.

Адмирал Игорь Касатонов (командовал ЧФ в 1991-1992 годы) был не менее скептичен: «Эти заявления — политиканство. В стратегическом плане они никакого значения иметь не будут. Да и в оперативном плане тоже».

Адмирал Виктор Кравченко (1996-1998 годы на ЧФ), напомнив про недавний визит Зеленского в Британию, предположил, что заявление украинского лидера связано с некими договоренностями с англичанами по поводу военно-морского сотрудничества.

За комментарием "КП" обратилась к капитану первого ранга в отставке Василию Дандыкину:

- Для чего Украине две военно-морские базы на черноморском побережье?

- У Украины всегда был такой пунктик — чтобы было не хуже, чем у России. Причем даже в советские времена. Мы построим еще больше и лучше - сказал как-то один из украинских руководителей в ответ на то, что появился Дом моряка в Севастополе у нашего Черноморского флота. Для Украины невозможно представить, что у Москвы есть две большие базы в Севастополе и в Новороссийске, а у Киева только одна - в Одессе. Где остатки флота стоят.

- Ну и где они новые базы могут поставить?

- Не знаю, какие места имел ввиду Зеленский, но речь может идти либо о Николаеве, либо об Очакове. В последнем пытаются укорениться натовцы. В первую очередь, корабли США. Но это амбиции без амуниции. Это бравада.

- Нужны миллиарды долларов?

- Да, нужны большие ресурсы. Вложения в береговую инфраструктуру. Но такие деньги Украина в своем бюджете не найдет. Они же всей страной собирали деньги на достройку своего корвета - и что?

Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: EAST NEWS

- Что?

- Все закончилось катерами "Гюрза" — их «боеспособность» все увидели у Керченского моста. Так же будет и с базами. Ленточку разрежут торжественно для полного счастья — а дальше получится как в комедии «Ширли-Мырли».

- Зачем стране с мизерным флотом две военно-морские базы во внутреннем море, выходы из которого контролирует член НАТО Турция?

- Ну, вот болгары и румыны, кажется, имеют по две базы — но и флоты их сильнее фактически украинского на сегодня. Особенно румынский - по количеству боевых единиц точно. Слабее украинского флота на Черном море, наверное, только грузинский — у тех то вообще только одни катера, которые они, кстати, еще от Киева получили. Украине вполне достаточно того, что есть в Одессе.

- Так где еще, кроме Одессы, все-таки смогут разместить?

- Ну, вот сделают пункт базирования в Бердянске — но это уже Азовское море. За заявлением Зеленского торчат уши НАТО. Может быть, это прозвучало вслед за заявлением турецкого лидера по поводу Крыма. И в эти «новые базы», возможно, предполагают наведываться турки, имеющие беспрепятственный режим перемещения по этим водам. Возможно, они полагают заход в Очаков, который когда то был турецким портом. Новый главком ВМС Турции как-то обмолвился, что турецкие корабли придут в Севастополь и «все отобьют».

- С точки зрения разумного развития военно-морской инфраструктуры логики в заявлении украинского президента нет?

- Никакой. Для начала надо хотя бы заняться ремонтной базой в Одессе. А потом думать о Николаеве, где была когда-то прекрасная база —тот порт был главной базой для строительства авианесущих кораблей и ракетных крейсеров. Там и турбинные установки для морских судов делали - пока мы в Рыбинске не наладили аналогичное производство. Украинцы же теперь сами не могут построить даже корабль второго- третьего ранга. Потому и закупают такие суда в Великобритании, в США — секонд хенд. Им надо по одежке протягивать ножки. Ну не на чем сегодня украинцам ходить по морям!

- А «Гетман Сагайдачный»?

- Флагман их флота стоит в доках, на ремонте. Раньше они хоть на этом «Гетмане» выходили для демонстрации флага в Средиземное море, даже у берегов Америки бывали. Но все это в далеком прошлом. А моряк без моря превращается в тривиального солдата.

Зеленский подписал договор с Турцией Фото: EAST NEWS

- Но и Одесса не была военным портом №1 при СССР?

- Она была военно-морской базой не первого разряда — это был пункт базирования подлодок, причем, большей частью, в консервации. Основная база была, после Севастополя в Донузлаве - оттуда осуществлялась охрана побережья на сотни миль. Это была основная база западного Крыма вплоть до Николаева. А в Одессе стояли корабли на случай войны.

- Реакция профессиональных военных моряков на заявление Зеленского?

- Улыбнулись. В Киеве в последние годы стали вспоминать про "славные традиции украинского флота" в прошлые века - и они сами стали в это верить.