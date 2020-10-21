Записки киевлянки: Кого бы мэром не выбрали, бандеровские марши он не отменит - мэрию спалят

В Киеве прошел марш в честь годовщины образования УПА (организация запрещена в РФ). Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ФИЛАРМОНИИ ВСТРЕЧАЮТ ПО-УКРАИНСКИ, БУД-ТО ПОПАЛ В СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Телестудии кипят шекспировскими страстями на ток-шоу, а киевляне от обилия компроматов растерялись и не знают – какому из кандидатов отдать свой голос на местных выборах 25 октября. Мэр Киева Кличко на финишной прямой ударился в бурную хозяйственную деятельность, на время приостановив переименования городских улиц и площадей.

Но носу зима, но практически по всему Киеву, наконец, начался ремонт дорог. Рисуют разметку, красят переходы, женщины дёргают сухую траву, гребут листья, а дворы и скверы вылизывают как перед Пасхой. При этом город – парализован огромными автомобильными пробками. Но не надо путать все это с Пасхой. Это очередные украинские выборы – такая народная забава или если хотите, политическая рулетка, в которой почти всегда проигрывает избиратель.

На Крещатике нарядно смотрятся корзины с хризантемами, бьют фонтаны, которые называют чуть ли гордостью Кличко. То, что население Киева просидело без горячей воды почти пять месяцев, не смущает чиновников мэрии, которые еженедельно отчитываются о коронавирусе в городе, проводя брифинги и запугивая без того нервное население.

- Лишь бы метро не закрыли в ноябре! А то ведь запрут нас опять по домам сразу после выборов-то, - волнуются киевляне.

Частично заработали театры и даже филармония, где посетителей встречают на украинском языке: «Надягнить маски, будь ласка и сидайтэ», после чего кажется, что попал в сельский клуб. Народ же живет как во сне и продолжает наивно верить, что выборы опять что-то изменят к лучшему.

«ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ НЕТ, КРОМЕ МАРИХУАНЫ?»

Пожилая женщина в трамвае заглядывает через плечо в телефон, и увидев там ролик с депутатом-оппозиционером Рабиновичем, восклицает:

- О, Рабинович! Что он там говорит? Единственный, кто остался в этой Раде умный.

- Говорит, что Зеленский отчитается перед народом.

- Ой, вы меня не смешите. Он уже придумал в бюллетени свои вопросы идиотские — легализовать ли марихуану. Проблем у нас больше нет, кроме марихуаны? - сокрушается попутчица.

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщина лет сорока в палатке от какого-то кандидата в мэры энергично раздаёт газеты.

- И какие у вашего кандидата шансы? - интересуюсь.

- А мне пофиг какие у него шансы. Я за него голосовать не буду.

- Но вы же его агитатор?

- Ну так и шо? Я на работе, а за кого схочу за того и проголосую (лексика сохранена, - авт.). Дали на выборах подработку, вот и работаю, - отвечает женщина злобно.

«ПУТИН ПРИДЕТ И ХЛЕБ НАРЕЖЕТ»

Покупая хлеб в киоске, который существенно подорожал, хотела купить половинку, но оказался только нарезной, в целлофане. На уточняющий вопрос - почему нельзя отрезать половинку целого, продавец ответила, что из -за коронавируса не разрешают резать хлеб, хотя на рынке его всем режут, и начала вслух рассуждать на политические темы:

- Вот интересно, что у нас за страна такая, где везде правила разные? Одним разрешают хлеб резать, другим - нет. Одним нельзя без масок, а другие не надевают и их не штрафуют.

Посмотрите на нашего Зеленского. Он ведь тоже не понял какие правила в политике вообще. Моя кума звонила, говорит, голосуйте за него, больше ни за кого не смейте.

- А откуда звонила?

- С Донбасса, который подконтрольный. Они так там верили в него.

- И все еще верят?

- Кума говорит, что все его провалы от того, что команды нет...

- То есть, будет у нас хлеб нарезанный уже кем-то за нас?

- Путин придет и все нарежет, - сказала вдруг продавщица и громко рассмеялась, хотя смеяться поводов у киевлян все меньше.

ПОСЛУ США УЖЕ ПООБЕЩАЛИ: РУССКУЮ ВАКЦИНУ НЕ БРАТЬ

Министр здравоохранения Степанов сходил в американское посольство и заверил посла, что российскую вакцину Украина не возьмёт. Потому что та еще не прошла третьего этапа испытаний. И можно было бы согласиться, если бы какая-то другая вакцина все испытания прошла и была бы готова раньше. Нет ведь. А когда тут бушевала эпидемия кори и ботулизм, вакцину везли из России тайком.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но зато у нас каждая дворничиха знает, что русскую вакцину нельзя брать.

Знакомая медсестра поделилась при встрече, что в поликлинику приходят люди, которые знают, что у них коронавирус, но при этом маски плохо надевают.

- И никто их за это не наказывает, - откровенничает медработник.

- А вы болели?

- Может и болела. Нам никто тесты бесплатно не делает, а врачи да, многие переболели, некоторые даже умерли. Так что бояться уже смысла нет. Мы уже все в одной лодке. А вот то, что от вакцины отказываемся - плохо, - заключила она.

Власти столицы сообщили, что за период эпидемии в Киеве уволились 7 тысяч врачей, причем пока никто особо не спешит занять их места. Хотя чиновники зовут поработать медиков любых специальностей на контракт и приглашают всех, кого сами успели уволить за лето.

На днях мне сказали, что умерла соседка по дому, которая всегда выходила со своей рыжей таксой, сигаретой в зубах, а голос у нее был такой прокуренный, с мужской хрипотцой:

- За Зеленского проголосую. Чисто по приколу и чтоб поржать, - говорила она, а такса бежала рядом, не отставала...

Нормальный такой прикол получается.

Следующим президентом вполне возможно, что у нас будет Кот-бегемот. И за него проголосуют 80%. И кого бы в Киеве не избрали мэром, он вряд ли отменит бандеровские марши. В программах кандидатов такого даже и близко нет. А если кто и рискнёт - отменить бандеровщину, - то не ровен час и мэрию с ним сожгут.