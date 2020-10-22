Экс-премьер-министр Италии: Европа выиграет от победы Байдена на американских выборах, Россия тоже

Романо Проди заметил, что демократ "будет более вежливо и воспитанно себя вести" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кажется, никогда прежде мир так не был увлечен выборами президента США. И, по всей видимости, мировая общественность в этот раз решила встать на сторону кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Среди сторонников победы демократа оказался и бывший премьер-министр Италии Романо Проди.

- Если победит Байден, то он более вежливо и воспитано будет себя вести, - заявил политик в ходе XIII Евразийского экономического форума, проходящего сейчас в итальянской Вероне. - Но при этом внешняя политика США мало изменится. Не стоит ждать, что отношения между Вашингтоном и Пекином улучшаться. Напряженность и торговая война останется. Демократы и республиканцы занимают примерно одинаковые позиции в этом вопросе.

При этом, как отметил Проди, в случае победы Джо Байдена выиграет Европейский союз. За время президентства Дональда Трампа отношения между Европой и США ухудшились.

- Памятуя о биографии Байдена, я уверен, что он вернется к традиционным связям с Европой, а это, соответственно, повлияет на отношения между Европой и Россией и США и Россией. В каком масштабе это произойдет - сложно прогнозировать. Конечно, моменты напряженности имеются, санкции... Но смягчение ожидать стоит. Нам всем нужен диалог.