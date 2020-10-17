Дочь советника Трампа публично поддержала Байдена

Кэролайн Роуз Джулиани Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кэролайн Роуз Джулиани, дочь адвоката и советника президента США по кибербезопасности Руди Джулиани, выступила с неожиданным публичным заявлением, в котором рассказала о спорах с отцом и призвала граждан США отдать свои голоса на предстоящих выборах за кандидата-демократа Джо Байдена.

- Будучи дочерью мэра, который стал личным бульдогом президента, я научилась пониманию того, что коррупция начинается с закадычных друзей, которые создают эхо-камеру лжи и раболепия, чтобы сохранить свою близость к власти. Мы должны стоять и сражаться. Единственный способ покончить с этим кошмаром – проголосовать. На горизонте есть надежда, но мы поймем ее, только если выберем Джо Байдена и Камалу Харрис, – написала Кэролайн Роуз в эссе для журнала Vanity Fair.

Во время предыдущих выборов она также поддерживала противника Дональда Трампа – кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Вполне возможно, что политические взгляды 31-летней Кэролайн продиктованы именно спорами с отцом, который близок к Трампу, а в 1994-2001 годах занимал пост мэра Нью-Йорка от Республиканской партии.

За время нахождения Руди Джулиани на должности градоначальника уровень преступности в Нью-Йорке снизился более чем на 50%, количество убийств упало почти на 70%, а число случаев применения полицейским табельного оружия – вдвое. В то же время, в адрес Джулиани постоянно раздавались упреки со стороны афроамериканской общины в излишнем «закручивании гаек». Либералы постоянно критиковали мэра за слишком авторитарный стиль управления.

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