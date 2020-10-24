Супергроза под Москвой: Последователи Николы Теслы испытывают климатическое оружие

Ученые гадают, что могло спровоцировать уникальные для наших широт молнии Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в пятницу, 23 октября, примерно в 17-30, на северо-западе Московской области наблюдалась гроза невероятной силы. Вот как описывает ее один из очевидцев: «Я сидел дома, было абсолютно тихо. Вдруг вся комната осветилась ярчайшим бело-голубым сиянием. Казалось, что мне прямо в окно посветили мощной сваркой. Я вскочил, первая мысль была, что к дому подлетел вертолет и светит мне прожекторами прямо в окна. И тут же прогремел такой силы гром, что дом содрогнулся. Я вышел на улицу. В мгновение спокойный осенний вечер превратился в тропический хаос. Мощнейший западный ветер гнал волны ливня. Так бывает в грозу в жаркий летний день, да и то крайне редко. Молнии блистали, не переставая. Их свет был совершенно необычный: как у мощного фонаря дневного света. Ничего подобного я не видел никогда. Да еще в октябре!»

Просмотр карт актуальной погоды показал, что зона грозы была исключительно компактной. Она представляла собой овал, вытянутый примерно на 50 километров, шириной всего в несколько километров. Западный ветер гнал грозу на Москву, но она без следа растворилась на подходах к столице. Синоптики предупреждали об этом явлении: за час-два СМИ распространили информацию о том, что гроза ожидается в некоторых городах Подмосковья, а москвичи увидят на горизонте зарницу – далекие сполохи молний. Но, кажется, в Москве ничего не видели.

Гроза в неурочный сезон случается, и не такое уж это редкое явление. Зимой станции наблюдения отмечают в Москве и области около одной-двух гроз в месяц. Но что это за грозы, одно название! Чаще всего люди слышат отдаленный гром, а молний не видят никогда. Но вечером в пятницу люди стали свидетелями настоящей стихии, и это, конечно, из ряда вон. Синоптики говорят, что все дело во вторжении теплого воздуха: он шел с Запада, а на Востоке, примерно в районе Волги, путь ему преграждала «стена» из снега: карты погоды показывают мощную зону снегопада вдоль всего Урала, от Арктики до южных степей. Так-то так, но многие очевидцы говорят, что в явлении «явно было что-то не то». «Как будто космическая плазма прорвалась к нам, на Землю», сказал один мужчина, вымокший до нитки и изрядно напугавшийся.

Помимо сильной, но очень короткой «тропической» бури (она продолжалась около пяти минут, сама гроза – около часа, но в основном без дождя) всем очевидцам бросился в глаза необычный цвет молний. Такой цвет наблюдается во время так называемой супергрозы, и такие молнии называются, соответственно, супермолнии, или (это калька с английского) суперболты. Они примерно в тысячу раз сильнее обычных молний, до трех тысяч гигаватт. И появляются не в сезон – как правило, зимой. Однако, в основном океанах – а вовсе не в Подмосковье. Жителям наших широт такое явление незнакомо. Недаром их и заметили лишь в 1970-е, и только из космоса: странное явление засек спутник, который наблюдал, не проводит ли кто ядерные взрывы. Но, похоже, суперболты уже не ограничиваются просторами мирового Океана и все ближе подбираются к жилью. Так, несколько лет назад один такой суперболт выбил стекла в домах в штате Оклахома, а последствия другого очевидцы сравнили с «землетрясением», и эта молния оставила после себя кратер шириной в два метра. Ученые пока не знают, откуда они берутся (как и ничего доподлинно не известно про шаровые молнии). Предполагается, что их могут провоцировать космические лучи – радиация, которая сыплется на нас постоянно из открытого космоса. Иногда на долю Земли выпадает особо яростная космическая частица, вот она, дескать, и виновата. Но уверенности в этом нет.

Мы позвонили старейшему и авторитетнейшему исследователю ионосферы, кандидату технических наук Владимиру Полякову, и он был поражен нашим сообщением.

- Конечно, теплый фронт, вторгшийся в холодный, отсюда и гроза… Вроде бы все основания объяснить явление естественными причинами. Но есть одно обстоятельство. Конечно, я сейчас даже гипотезу не выдвигаю, просто сопоставляю факты, - сказал Поляков после долгого раздумья.

В Норвегии, на полигоне EISCAT проводились испытания некой совершенно новой технологии. Причем именно в то время, когда в Подмосковье бушевала гроза. Фото: www.eiscat.se

А дело в том, что в Норвегии, на полигоне EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific Association) проводились испытания некой совершенно новой технологии. Причем именно в то время, когда в Подмосковье бушевала гроза. Сообщение об этом есть на официальном сайте организации, но деталей минимум. «Мы пытаемся впервые произвести наблюдения оптического излучения, индуцированного высокочастотной накачкой, с новым прибором ALIS_4D. Ввиду близости к солнечному минимуму, плотности плазмы в ионосфере могут быть слишком малы для этих экспериментов, и в этом случае мы проведем резервные эксперименты с использованием нагревательной установки в качестве магнитосферного радара», сказано на сайте исследовательского центра. Как видите, о том, втором, резервном эксперименте, вообще никакой конкретики. О чем же на самом деле идет речь?

О том, что в просторечии называется «нагрев ионосферы». Ионосфера – слой заряженных частиц, расположенный на высоте примерно сто километров от Земли. Именно он защищает нас от космической радиации, и почти всегда справляется (иначе прожарились бы, как на Луне). Опыты с ионосферой восходят к знаменитому изобретателю начала ХХ века Никола Тесле. Напомним, что в 1901 году в США, возле пролива Лонг-Айленд Тесла построил колоссальную башню, на которой с помощью специальных устройств (их называют «катушки Тесла») продуцировалось то самое высокочастотное излучение. Легенда гласит, что Тесла понял: его деятельность может вызвать молнии и даже землетрясения в любой точке земного шара, то есть – он изобрел климатическое оружие. Так или иначе, эксперименты в самом деле были быстро свернуты, башня разрушена, а жизнь Теслы после этого эксперимента документирована плохо. Есть опять же легенда, что он работал на военных.

Так или иначе, в 1997 году американцы разворачивают систему HAARP. Главная установка расположена на Аляске, но она не одна. Принцип работы немного другой, нежели у Теслы, а вот цель точно такая же – «греть» ионосферу. Конечно, никакого климатического оружия, и вообще никаких нехороших целей, чисто научное любопытство. То, что HAARP греет ионосферу очень хорошо, прекрасно знают и радиолюбители, и исследователи. Конечно, сам по себе искусственный «нагрев» ничтожен по мощности, но тут дело в резонансе – что и было, собственно, главным открытием Теслы. «Если человек роет основание дамбы, его усилия мизерны. Но вот он закончил свой глупый труд, дамбу прорвало, и затопило целые города. Таким образом, с помощью лопаты он высвободил колоссальную энергию», объясняет Поляков.

Установка в Норвегии подчиняется не американцам, это – часть европейской программы. Подобная программа была и в СССР, установка располагалась в Нижегородской области, но, насколько можно судить по открытым источникам, сейчас ее работа практически свернута.

Так что же было причиной аномальной грозы в Подмосковье: пресловутое «глобальное потепление» или опыты неугомонных ученых? Не исключено, что совпало много факторов. Так, одновременно с грозой наблюдалась магнитная буря. Могла ли она спровоцировать супермолнии? К сожалению, ученые держат свои опыты в секрете, так что мы можем лишь догадываться, что на самом деле творится с погодой и природой вокруг нас