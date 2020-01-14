"Америка использует климатическое оружие": В Госдуме обвинили США в аномально теплой зиме в России

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:41:07+03:00

Депутат Алексей Журавлев подчеркнул, что на сегодняшний день Штаты " передовых технологиях используют все, что только можно"

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Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил, что США могут быть виноваты в аномально теплой зиме на территории России. По словам представителя ГД, американцы втайне используют климатическое оружие.

- Я не исключаю [такую возможность]. Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, - подчеркнул Журавлев.

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ИСТОЧНИК KP.RU