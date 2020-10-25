Бросивший шестерых детей Рома Жуков устроил разборки с бывшей женой у Леры Кудрявцевой

Рома Жуков с семьей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Год назад певец Роман Жуков официально развелся с женой Еленой после 14 лет брака. 53-летний артист бросил женщину с шестью детьми ради красавицы-модели. Однако разборкам бывших супругов нет конца и края.

Рома Жуков признался Лере Кудрявцевой в том, что его бывшая супруга Елена неоднократно заставляла его краснеть. Женщина якобы ходила по ресторанам и пыталась познакомиться с другими мужчинами. "Одну ночь не пришла, вторую ночь не пришла. Это все длилось год. Я терпел", - заявил он в студии программы "Секрет на миллион".

Жуков признался, что за 14 лет брака Елена ни разу не назвала его по имени. Бывшая жена осталась в его памяти вечно беременной. "А я всегда «любимый» называла!", - парировала блондинка.

Фото: НТВ "Секрет на миллион"

После скандального развода супруги продолжают ругаться. Елена считает жадным своего бывшего. Она уверена: он обязан достойно платить ей за воспитание шестерых наследников. Женщина призналась, что ей не хватает 80 тысяч рублей, чтобы купить продукты на месяц.

При этом официально суд обязал Романа платить алименты детям в размере 21 тысячи рублей. Сам певец старается переводить детям гораздо больше. В декабре 2019 года был перевод на 560 тысяч рублей. Со слов артиста, до апреля он перечислял наследникам от 200 до 400 тысяч рублей в месяц. В сентябре этого года отправил бывшей жене больше 100 тысяч.

Но Жуковой этого мало. Она считает, что бывший избранник на ней экономит. "На еду - да, но к школе он не подготовил детей! На одежду он не высылает деньги. Вы думаете, это на шестерых детей достаточно? 80 тысяч? Я хожу в магазин и по 10 тысяч отдаю. Где-то тысяч 150–200 нужно", - заявила блондинка.

Роман негодует. Бывшая жена нашла для дочери репетиторов. За три месяца занятий он заплатил почти 180 тысяч рублей. Певец был шокирован, когда узнал, что Елена принесла в дом, где живет с шестью детьми, еще двух собак. Теперь дети просят у папы деньги на корм собакам, коту и канарейкам. "Слушай, у нас в стране зарплаты - 20–30 тысяч", - попытался он вразумить женщину.

Фото: НТВ "Секрет на миллион"

Но многодетная мать непреклонна: "Он жадина! Я все-таки детей воспитываю. Ты должен мне за это платить". По словам Елены, ее бывший муж боится, что детские деньги уйдут на ее походы в кафе и салоны красоты.

Напомним, Рома Жуков с 2005 года был женат на Елене. У пары родились семеро детей. По желанию многодетной мамы все наследники появились в разных странах: Полина в Москве, Елизавета-Виктория в Лондоне, Никита в Лимасоле, Анжелика в Лос-Анджелесе, София-Виктория в Ницце, Виктория-Элизабет в Сиднее и Стивен Энтони в Мюнхене. 19 июня 2012 года пятилетняя Елизавета-Виктория попала под качели в Москве. Девочка получила несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму и умерла в больнице, не приходя в сознание. На момент гибели дочери и кремации тела родители вместе с Софией-Викторией находились в Австралии. Елена в тот момент рожала Викторию-Элизабет.