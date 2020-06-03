"Он насиловал меня, поставив лицом к иконам!": жена Ромы Жукова ужаснула признанием

Кто бы мог подумать, что настоящая драма разыграется между исполнителем хита "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики" Ромой Жуковым и его теперь уже бывшей женой Еленой. Певец три года назад бросил супругу и шестерых детей ради близкой подруги Елены.

Елена Жукова по сей день не может оправиться от предательства и той боли, которую причинил ей бывший муж Рома Жуков. Они прожили в браке 13 лет и стали родителями семерых детей. В 2012 году на пару обрушилось огромное горе. Погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Но мало кто знает, что у супругов мог родиться еще один ребенок.

Этого не случилось, как утверждает Елена, из-за изнасилования. "В 2008 году у меня случился выкидыш. На десятой неделе беременности муж насильно принудил меня заниматься с ним сексом, после чего у меня открылось кровотечение. Ребенка я потеряла", - ужаснула сенсационным признанием 37-летняя женщина.

Она по сей день не может забыть случившееся. "Я не смогла простить ему тот жесткий насильственный секс, приведший к гибели ребенка! Он насиловал меня, поставив лицом к иконам! Это был край извращенности и цинизма. Ради собственных животных инстинктов Роман довел до этой трагедии", - цитирует многодетную мать Собседник.Ru.

Сам Роман неоднократно рассказывал, что развелся с женой из-за того, что она пила. Елена эту информацию категорически опровергает. По ее словам, проблемы со спиртным были как раз у ее бывшего мужа.

"Употребление алкоголя без разбора крепости и внушение самому себе, что я - царь, живу, как хочу, и делаю, что хочу, приводило к тому, что крыша съезжала далеко и надолго. Все это конечно же сопровождалось многочисленными и разнообразными в плане изощренных фантазий оскорблениями и угрозами в мой адрес, выставлением меня из дома ночью беременной, без денег", - негодует бывшая певца.

Она также утверждает, что Жуков неоднократно ей изменял. "Я не обращала внимания на его разгульный образ жизни и многочисленные беспорядочные половые связи со всеми подряд, особенно на гастролях. Под влиянием алкоголя и наркотиков мозг любого здорового человека начинает деградировать и разрушаться. Все это сказывается на его поведении, поступках и словах. Напиваться и избивать жену - верх цинизма и деградации!", - заявила многодетная мать.

Напомним, Рома Жуков с 2005 года был женат на Елене Жуковой. У пары родились семеро детей. По желанию многодетной мамы все наследники появились в разных странах: Полина (в Москве), Елизавета-Виктория (в Лондоне), Никита (в Лимасоле), Анжелика (в Лос-Анджелесе), София-Виктория (в Ницце), Виктория-Элизабет (в Сиднее) и Стивен Энтони (в Мюнхене). 19 июня 2012 года пятилетняя Елизавета-Виктория попала под качели в Москве. Девочка получила несовместимую с жизнью открытую черепно-мозговую травму и умерла в больнице, не приходя в сознание. На момент гибели дочери и кремации тела родители вместе с Софией-Викторией находились в Австралии. Елена в тот момент рожала Викторию-Элизабет.