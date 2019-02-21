Рома Жуков ушел от жены с шестью детьми к ее лучшей подруге

Звезда 90-х Рома Жуков бросил супругу с шестью детьми и укатил в Сочи. Там он строит новую жизнь с близкой подругой своей пока еще жены.

"Как я могу считать себя виновной, если они год уже вместе не жили? Конечно, все были в шоке, потому что многие стали говорить, что я увела его из семьи", - сетует Ольга Ларионова.

zhukovroma_official Ольга Ларионова была близкой подругой жены Ромы Жукова

Меж тем официально Елена и Роман еще не развелись. Многодетная мама настроена решительно. Помимо алиментов - они составят одну вторую от всех доходов исполнителя хиты "Я люблю вас, девочки", Елена хочет взыскать с супруга 50 миллионов рублей за клевету и надеется на раздел двух квартир в центре Москвы и дома в Подмосковье. Вся недвижимость оценивается в 70 миллионов.

Певец бросил супругу с шестью детьми и укатил в Сочи с любовницей.Композиция "Я люблю Вас девочки, я люблю Вас мальчики" Ромы Жукова и группы "Маршал" была хитом 90-х

Сам Роман заявляет, что никогда не любил Елену, а желание иметь детей исходило только от жены. "Ну, как это называется, - брак по залету совершен был. Поэтому я не считаю, что это любовь. Просто я поступил как честный человек. Аргументы у меня были такие: «Ну зачем так часто рожать детей?» Она «Ну вот хочу и все!»", признается Жуков в программе Пятого канала "Светская хроника".

По его словам, он намерен развестись с женой из-за ее вызывающего поведения: "Ежедневные вечеринки, еженощные, практически каждую ночь она отсутствовала в течение полутора-двух лет дома".

Елена твердит свою версию - муж воспитанием детей заниматься не хотел. А еще пил, публично унижал ее и даже бил. Однажды муж так грубо обошелся с беременной Еленой, что она потеряла ребенка.