Общенациональная забастовка в Белоруссии 26 октября 2020: Кто и где бастует

Во время марша оппозиции в Минске 25 октября. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из Белоруссии поступает разноречивая информация о том, как отнеслись белорусы к призыву ко всеобщей забастовке от Светланы Тихановской, которая заняла второе место на августовских выборах президента страны.

Видеокадры подтверждают: студенты ряда вузов «бастуют». Как и работники некоторых учреждений сферы обслуживания — кафе, ресторанов, торговых и фитнес-центров.

В некоторых белорусских телеграм-каналах появились сообщения и о забастовках на части крупных предприятий (это оперативно опровергалось администрацией этих фабрик и заводов ).

«КП» попросила прокомментировать ситуацию в столице республики и в других белорусских городах старшего научного сотрудника Института философии Академии наук Белоруссии, политолога Алексей Дзерманта.

- Так бастуют или нет?

- Массовых забастовок на предприятиях не фиксируется. Больше всего таких настроений и проявлений в студенческой среде. Но студенческие забастовки к реальному сектору экономики отношения не имеют. Ведь позиция Тихановской: чтобы давить на власть, надо остановить экономику. Но на данный момент не видно, чтобы крупнейшие предприятия страны этот ее призыв остановить работу поддержали.

- Но есть и поддержавшие?

- Какая-то часть коллективов — да, возможно. Но большинство заводов остановлено не будет. Для большинства оппозиционных СМИ главная задача — создать картинку действительно массовой забастовки. И весь информационный поток направлен именно на это.

- Это агитация?

- Да, по факту они сами агитируют за это. У властей задачи прямо противоположные. Похожую ситуацию мы уже переживали в августе. Ничего экстраординарного, принципиально нового я не предполагаю.

- С рабочими у Тихановской не получится того, что она задумала?

- Нет. А со студентами — надо смотреть. Часть их бастует. Часть — учится. Мы видим, что не удается оппозиции полностью заблокировать учебный процесс, производство, сферу обслуживания. То есть никакого подавляющего давления на коллективы у них нет. Нет «всебелорусской поддержки». То есть это локальные, точечные проявления части разных коллективов,

- Когда ситуация прояснится?

- К концу понедельника будет полное представление о происходящем.

События, сопровождавшие воскресные протесты 25 октября, на умонастроения повлияли по-разному. Те, кто каждый день выходит на работу — им все равно. Этим людям надо производить продукт и кормить семью. У части населения иное— они готовы поддержать любой повод высказать недовольство. Ситуация после 25 октября радикально не изменилась. Всплеска не произошло. Не было чего-то такого, чтобы могло увеличить протестную активность.

КСТАТИ

Декан факультета философии и социальных наук Белорусского госуниверситета Вадим Гигин, которому дозвонился корреспондент «КП» в 11 утра, заявил, что комментариев давать не может, поскольку у него лекция и полная аудитория студентов.

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