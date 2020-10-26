Очень неуловимая стачка - кто забастовал в Белоруссии к полудню 26 октября

Студенты у здания Белорусского государственного университета. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Вот уже два часа я пытаюсь угнаться за белорусским протестом и всебелорусской стачкой. Я объезжаю все адреса, которые мне указывает протестный Телеграм. Там собрались - там собрались - там собираются революционные студенты, там рабочие, там протестуют таксисты... Но каждый раз я вижу одну и ту же картину. Вместо заявленной многолюдной манифестации студентов - пару десятков напряженной, опасливой молодежи, прижимающейся к станции метро или остановок (если что, как бы ждем автобуса).

Вместо стачки, к примеру, абсолютно спокойный и с виду работающий завод «Атлант», вместо перекрытия дорог - самый обыкновенный трафик городского транспорта. Немного обидно даже, что, если в Минске и появляются омоновцы и автозаки, то они, скорее, похожи на пожарную команду, которая быстро уничтожает маленький очаг сопротивления и так же быстро исчезает.

Пока самые непримиримые рабочие, судя по новостям, находятся на Западе Белоруссии, в Гродно - на предприятии «Азот», там действительно бастует один из цехов, отказываясь выходить. Оппозиция собирает гродненским рабочим деньги для их зарплаты и питания.

В Минске же в забастовке приняли участие лишь с десяток маленьких торговых фирм и кафе. Они вывесили на двери объявление «Учет», но пометили только сегодняшнюю дату, как будто собираются открыться уже завтра. Эти фирмы известны поименно, в Телеграм каналах это показывается, как «первый успех» Ультиматума Тихановской.

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