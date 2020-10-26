Забастовка все-таки будет? Оппозиция в Минске готовит революционный «обход заводов»

К полудню в Минске началось непонятное брожение. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

С утра казалось, что объявленная Тихановской всебелорусская забастовка закончится, так и не начавшись. Работает завод «Атлант», который был объявлен бастующим. Работает транспорт, магазины, колхозы и все-все, что и раньше, собственно, работало.

Но к полудню в Минске началось непонятное брожение. Сначала на улицы колонной вышли студенты Минского технического университета, затем пошли неожиданные новости с предприятий. Объявили о сборе у своих предприятий железнодорожники, Минский моторный завод, велозавод, а также еще несколько предприятий.

Работает завод «Атлант», который был объявлен бастующим. Работает транспорт, магазины, колхозы и все-все, что и раньше, собственно, работало. Фото: Владимир ВОРСОБИН

К двум часам дня в городе, видимо, начнется еще одно шествие, по некоторым данным, протестующие будут ходить по заводам и фабрикам, увлекая за собой еще колеблющихся рабочих.

Первые задержания начались уже утром, была разогнана колонна студентов и первое видео стоящих на коленях в дворике РОВД уже гуляет по интернету.

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