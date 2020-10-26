Тренер «Локомотива» о матче с «Баварией»: Мы попробуем выиграть, но ничья тоже будет супер-результатом

Соперника главный тренер «Локо» характеризовал с почтением. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Накануне матча с «Баварией» главный тренер «Локомотива» Марко Николич и лидер команды Антон Миранчук всячески подчеркивали силу соперника. Но при этом дали понять, что у любого соперника есть слабые стороны. Правда, не уточнили какие.

«Мы знаем, что будет непростая игра, мы два дня изучаем соперника. У любой команды есть слабые стороны. Так и мы ищем какие-то лазейки. Каждый раз мы выходим, чтобы побеждать, ставим самые высокие цели», - заявил Антон Миранчук, на которого после отъезда брата в «Аталанту» болельщики возлагают особые надежды.

Также Миранчук рассказал, что для него нет разницы, на какой позиции играть, и высоко оценил своих партнеров по команде. «У нас сильные игроки, многие играли в Лиге чемпионов, есть опыт за плечами. Со всеми у нас хорошее взаимопонимание. А играть мне удобнее на той позиции, где меня видит тренер», - подчеркнул Антон.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич тоже отделался общими словами перед матчем с фаворитом. «Бавария» – лучшая команда Европы. Дисциплина – самое важное, что мы сможем противопоставить сопернику. И уверенность – тоже. У нас очень большое уважение к сопернику. Но команда сделает все на 100 процентов в этой игре», - заявил Николич.

Соперника главный тренер «Локо» характеризовал с почтением. «Бавария – команда, у которой очень быстрая атака, они делают много подач с флангов, у них есть Левандовски. Но есть и моменты, где мы можем продемонстрировать наши лучшие качества», - заявил Марко. Но какие именно это качества, наставник вице-чемпионов не уточнил.

Когда же его спросили, какой счет устроит российскую команду, он ответил: «Мы попробуем выиграть, но, может быть, ничья тоже будет супер-результатом». Шансы «Локомотива» на успех в этой игре многие, в том числе и букмекеры, считают ничтожными. Более того, в прогнозах часто фигурируют разгромы с крупным счетом. И у Николича спросили, как он относится к таким скептикам.

«Не моя работа отвечать тем, кто не верит в нас. Моя работа – с командой, наша работа – это футбол. Завтра лучшая команда Европы будет в Москве, и у всех будет возможность увидеть топ-футбол», - заявил Марко. Остается надеяться, что топ-футбол постараются продемонстрировать не только гости.

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