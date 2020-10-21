Лига чемпионов доказала, что в российском футболе вообще нет никакой логики

Эпизод матча в Санкт-Петербурге, где "Зенит" на домашней арене проиграл бельгийскому "Брюгге". Фото: REUTERS

Первый тур ЛЧ для российских клубов оказался крайне нелогичным. Фаворит «Зенит» дома проигрывает «Брюгге», обескровленный травмами «Краснодар» цепляет ничью с «Ренном», а «Локомотив» со своей бетонной обороной пропускает два от «Зальцбурга», но чудом спасается от поражения. «КП» - о главных выводах 1-го утра Лиги чемпионов.

1. Федун был прав – «Зенит» огреб в Лиге чемпионов

Три месяца назад владелец «Спартака» Леонид Федун, разъяренный судейскими ошибками в пользу «Зенита», бросил пророческую фразу. «В Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки», - ванговал Леонид Арнольдович. Его предсказание сбылось. «Зенит» огреб сразу же, в самый ответственный момент. Домашнее поражение от «Брюгге» обозначило крест на лигочемпионовских амбициях самого богатого и могущественного клуба России. Потому что с «Лацио» или «Боруссией» из Дортмунда будет еще сложнее. А административного ресурса нажать на нужные кнопки у «Зенита» в Европе нет.

2. То, что приносит успех в российской Премьер-лиге, не работает в Европе

Когда смотришь матчи Лиги чемпионов с нашими клубами, кажется что в России они играют в какой-то другой вид спорта, а не в футбол. И почти все привычное, что они делают дома, и здесь оно приносит успех, там в Европе не работает. Например, главное оружие в атаке «Зенита» выглядит просто, как первобытный молоток из кремня. Длинная передача на Дзюбу, он выигрывает единоборство, скидывает на Азмуна – и вынимайте мяч из сетки. В Европе это - уже прошлый век.

Или «Локомотив». Он привык защищаться огромным числом. Но против его бетона есть простой и действенный прием – два дальних удара от «Зальцбурга», и вот вам два пропущенных гола. Все это говорит о том, что в РПЛ тренеры - ребята ленивые и ненаблюдательные, против их ломов давно найдены действенные приемы.

Матч "Зальцбург" - "Локомотив", с мячом защитник железнодорожников Дмитрий Живоглядов. Фото: REUTERS

3. Голкипер «Краснодара» Сафонов – будущее сборной России

Есть и приятные моменты. «Краснодар» выстоял против третьей команды Франции. А главным матча с «Ренном» стал голкипер Матвей Сафонов. И кстати, не в первый раз молодой вратарь выходит на первый план. Главный тренер сборной Станислав Черчесов не очень любит доверять неопытным киперам. Но тут, кажется, может быть прорыв. И все наконец перестанут вспоминать и ждать обратно ушедшего из национальной команды два года назад Акинфеева.

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов. Фото: REUTERS

4. «Локомотив» не совсем пропащий

В России к «Локомотиву» отношение, как к безнадежно больному, который продолжает сознательно гробить свое здоровье. Выгнали тренера-легенду, на его место позвали ноунейма, продали лидера, купили взамен непонятно кого и Зе Луиша, и все равно завалили трансферную кампанию. Многие ожидали от «Локомотива» феерического провала, а он добыл ничью в гостях. Причем решающим было решение этого тренера-ноунейма Николича в концовке матча заменить всю атаку команды и нестись вперед. В итоге 2:2 и неплохое настроение.

5. Самое ужасное еще впереди

Это были самые легкие соперники. И все равно только 2 ничьи в трех матчах. Дальше «Зенит» в гостях играет с «Боруссией» Д (28 октября), «Краснодар» дома - с «Челси» (28 октября), «Локомотив» тоже дома - с «Баварией» (27 октября). И тут уже прогнозы совсем неважные.