Михаил Погребинский из Киева - о местных выборах на Украине: Времена клоунов заканчиваются

Политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Значимость этого голосования прежде всего в том, что оно показывает реальное соотношение политических сил, играющих на украинской арене, настроение масс, подводит промежуточные итоги деятельности правящей партии нынешнего президента Владимира Зеленского И эти итоги, по оценке ведущего украинского политолога Михаила Погребинского, неутешительны для «Слуг народа».

- Я бы отметил две главные вещи – это ожидаемое поражение партии власти Зеленского, - отметил Михаил Борисович. - Но оно оказалось более громким и жестким, чем я, например, ожидал.

- То есть?

- Это завершилось. Вот эта волна зеленая, которая накрыла страну полтора года назад фантастической победой этого клоуна, а потом еще дополнила парламент балбесами, она закончилась. И люди как бы сложили всему цену. И поэтому на местах выбрали между двумя субъектами: между местным мэром – хорошим или плохим, коррумпированным или не коррумпированным, но что-то делающим для города - и популярным человеком, который свою партию там придумал. На востоке и юге Оппозиционная платформа «За жизнь» ( партия Медведчука) –и мэры – они делили власть.

А на западе – эти вот функционеры, популярные люди, делили власть с партией Порошенко.

- Если влияние Медведчука на востоке и Порошенко на западе можно было предсказать, то центр остается непонятным.

- В центре разные вещи. Там где-то что-то получили местные люди типа бывшего премьер-министра Гройсмана в Виннице, в других маленьких местах получили что-то «Слуга народа» или Тимошенко. Но в целом картина вернулась к той, которая была до этой всей истории с Зеленским: есть запад плюс центр – прозападный антироссийский ( по численности больше) и пророссийский (умеренно или неумеренно) восток и юг.

- То есть, времена клоунов кончаются?

- Заканчиваются времена.

- А чьи времена начинаются?

- Есть запрос на ясность: куда мы все-таки идем? На востоке этот запрос удовлетворила партия Медведчука, значит, идем дружить с Россией. На западе партия Порошенко и прочих националистов. Значит, дружить с Россией не будем. Получается, сегодня все равно какая-то часть клоунов останется, например, наш мэр (Киева), скорее всего, победит. Он, я имею в виду Кличко, не добрал полтора-два процента, чтобы в первом туре победить. Он в хвосте националистов был. И улицы называл именами Бандеры, Шукевича и так далее. Значит, такие люди, которые в Киеве поддерживают пробандеровскую идеологическую линию, есть, остаются. Но, например, партия Порошенко невольно «зачистила» крыло радикальных националистов, и они провалились.

- То есть, партия Порошенко перехватила повестку у радикалов и перетащила к себе их электорат, тем самым отодвинув их из центра политической жизни, так?

- Ну, вроде того.

- Какие-то прогнозы сейчас можно строить или нет? Или подождем?

- Ну, я думаю, что надо подождать, но, в принципе, понятный прогноз такой: ослабление центра дальнейшее. По-видимому, продолжится дезинтеграция огромного большинства партии власти в Верховной Раде. И укрепление позиций краев.