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Экономика

Если боитесь второго карантина: что на самом деле стоит запасать впрок

Разбираемся, как встретить вторую волну коронавируса во всеоружии
Влад СМЕРТИН
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Разбираемся, как встретить вторую волну коронавируса во всеоружии

Разбираемся, как встретить вторую волну коронавируса во всеоружии

Фото: Андрей АБРАМОВ

У нас было два мешка гречки, 75 рулонов туалетной бумаги, 5 пакетов макарон и целое море разноцветных консервов, тушенки и сгущенки, а также литр подсолнечного масла, литр, оливкового масла, ящик пастеризованного молока и 12 пачек муки. Не то, чтобы все это был категорически необходимо в самоизоляции, но если уж начал собирать запасы на локдаун, то к делу надо подходить серьезно.

В создании личных закромов Родины нет ничего плохого – если делать это с умом. А вот носиться по окрестным магазинам, скупая гречку и туалетную бумагу, как делали весной напуганные пандемией граждане, не лучший выбор. Не удивительно, что многие потом месяц давились пресловутой крупой, в глубине души жалея, что массового дефицита так и не случилось. Впрочем, коронавирус, похоже, дает нам второй шанс.

«Комсомолка» вместе с экспертами разбиралась, как и что закупить впрок, чтобы потом не пожалеть об этом.

ЧЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОИТ ЗАПАСТИСЬ

Деньги

Прежде чем брать пакет с пакетами и нестись в магазин – подумайте, так ли обоснованы страхи перед дефицитом? В первую волну ковида его так и не случилось, разве что сотрудники супермаркетов не успевали вовремя расставлять на полках товары со складов.

- Теперь продуктовые ритейлеры готовы ко второй волне еще лучше. Все усилия сейчас направлены на то, чтобы надежно работать в любых условиях, - заверил «КП» председатель консультационного совета группы компаний «Командор» Алексей Соколов.

А больших покупок сейчас не лучшее время. Курс рубля где-то в районе плинтуса, за евро стабильно дают больше 90 целковых, доллар подбирается к отметке 80. Это при том, что в начале года они стоили на 10-15 рублей меньше. Для покупателей это значит, что подорожали все импортные товары: бытовая техника, гаджеты, многие марки одежды и косметики и многое другое.

Аналитики, которые зарабатывают на колебании валютных курсов, в смятении. В ближайшее время причин для укрепления нашей национальной валюты они не видят. Но сходятся во мнении, что в конце этого года или начале следующего, доллар с евро все-таки отступят. Так что, если давно подумывали прикупить новый телевизор, лучше подумать еще хотя бы пару месяцев. А пока отложить эти деньги. Инфляция неслыханно низкая по российским меркам (вокруг 4%), так что быстро сбережения не обесценятся.

Бензин

Что бы ни происходило в России – бензин будет дорожать. Эту горькую мудрость водители давно выучили. Тем более сейчас на топливном рынке происходят серьезные глобальные процессы.

- На рынке такая же ситуация, что была в 2018 году, - рассказал «КП» президент Независимого топливного союза Павел Баженов. – Оптовые цены растут, а розничные для населения власти сдерживали всеми силами. Но это не могло продолжаться бесконечно, и в конце концов они пошли вверх. Полагаю, так будет и на этот раз. Прямого механизма регулирования розничных цен у государства нет, но есть инструменты для того, чтобы на них влиять. Думаю, скоро придется уже дать добро на повышение цен, потому что многие сети АЗС, особенно небольшие, работают фактически в убыток.

Так что нелишним сейчас будет захватить с собой на заправку пару пустых канистр.

Отпускные дни

Самоизоляция, карантин или удаленка – отличный способ, чтобы работать. Если, конечно, вашу работу можно делать из дома. Да туда пока массово народ и не загоняют.

Сейчас просто некуда особо потратить законный отпуск. Посудите сами, большинство заграничных направлений закрыты. А там, куда улететь можно, действуют свои коронавирусные ограничения. Да и из-за падения курса рубля на заграничный отдых придется потратить больше, чем в прошлом году.

Отечественные курорты доступны, но многих останавливает угроза заражения. На даче глубокой осенью делать особо нечего.

Так не лучше ли сейчас поработать и накопить отпускных дней, чтобы в следующем году отдохнуть по полной?

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВЫБРАТЬ

Если без запасов снеди вам спокойно не спится, вот продукты, которые разумнее всего иметь в кладовке.

Сахар

Хранится до 8 лет без потери вкусовых качеств – идеальный кандидат в закрома. Хранить его советуют в небольших – до 5 кг – герметичных пластиковых мешках. Так меньше вероятность, что туда попадет грязь, чем с промышленными 50-килограммовыми торбами.

Еще более актуальным закупку делает тот факт, что производители сахара обещают рост цен. Он уже начался: так, третий крупнейший производитель этого продукта в стране группа «Русагро» в III квартале поднял оптовые цены на 14%. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на середину октября цена у производителей была 44 рубля, тогда как еще год назад – 20 рублей. И сахар, скорее всего, продолжит дорожать.

Дело в том, что еще с 2016-го Россия производит больше сладкого порошка, чем потребляет. Заводы оказались на грани рентабельности, и было решено сократить посевные площади по свеклу. И вот результат.

Макароны

Их прелесть не только в разных формах – сегодня на обед спагетти, а завтра рожки – но и в том, что хоть открытую, хоть закрытую пачку можно хранить до 3 лет. Лучше делать это в сухом темном месте. Причем чем суше воздух, тем дольше макароны останутся съедобными.

- Лучше всего выбрать цельнозерновые макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, - советует врач-диетолог-гастроэнтеролог, нутрициолог Ксения Селезнева.

Мука

- Если представить, что дойдет до закрытия продуктовых или серьезных перебоев в поставках продуктов, без хлеба вы не останетесь, - аргументирует выбор продукта инструктор по выживанию Денис Барыбин. – Да и кроме хлеба будет доступна любая выпечка, насколько хватит фантазии и кулинарных талантов.

Хотя муку и причисляют к продуктам с длительным сроком годности, тут все не так просто, как с сахаром или макаронами. Луше употребить муку в течение полугода – потом вкус меняется, не заметить это в готовом блюде будет сложно. К тому же этот продукт советуют регулярно просеивать – иначе есть риск обнаружить на дне мешка жучков.

Сделать запас продуктов даже на пару недель – дело недешевое.

Сделать запас продуктов даже на пару недель – дело недешевое.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Крупы

Получается, не так уж и неправы были те, кто весной сметал с магазинных полок гречку? Отчасти да. Крупы прекрасно хранятся и легко готовятся, да и стоят недорого – что еще нужно.

Но ошибка паникеров в том, что они сосредоточились именно на гречке. Это уже народная примета такая, чуть какой кризис, запасайся гречкой. А ведь круп огромное множество! В модных московских ресторанах уже отказываются от банальных картошки или макарон, отдавая предпочтение перловке, полбе и булгуру. Так что и на кухнях и в кладовках пусть царит разнообразие.

- Купите хотя бы 3-4 разных вида крупы. Их можно будет чередовать, и не будет ощущения, что каждый день на ужин одно и то же, - советует доктор Селезнева. – Рис лучше выбрать не белый, а коричневый. Еще из полезных круп отметила бы киноа.

Мясо

Хоть говядина, хоть свинина, хоть птица. Хранить, разумеется, в морозилке.

- Лучше всего самим приготовить из этого мяса котлеты, тефтели, да что угодно. В морозилке они могут лежать месяцами, - уверяет Селезнева. – Конечно, будет не так же вкусно, как свежеприготовленное, но уж точно лучше, чем покупные полуфабрикаты.

КОНКРЕТНО

Три правила создания запасов

На закупку есть деньги

Сделать запас продуктов даже на пару недель – дело недешевое. Но когда на первое место выходит страх оказаться запертым дома с банкой позапрошлогодней тушенки в дальнем углу, финансовые вопросы у многих отходят на второй план. А зря.

Потому что потраченные на мешки круп деньги могли бы пригодиться для чего-то другого. Так что советуем пускаться в предкарантинный шопинг, только если есть свободные деньги. Не стоит тратить на гречку сумму, которую нужно внести в банк по ипотеке, или то, что откладывали на зимнюю обувь. Ведь дефицита, как божатся эксперты, скорее всего не будет, а вот зима наступит точно – равно как и срок уплаты кредита.

Цены оптимальные

Лучше всего «вылавливать» интересующие вас продукты на скидках и акциях. Главное в этом случае следить за сроком годности. В случае же авральной закупки, вероятность того, что вы найдете товар по хорошей цене, минимальна. Особенно сейчас.

- Например, сроки хранения пастеризованного и ультрапастеризованное молоко позволяют закупать его впрок. Но цены на него снижаются весной и летом, - рассказал «КП» коммерческий директор сети универсамов «Ближний» Валентин Куликов. – Зато осенью самые низкие цены на некоторые фрукты и овощи. Хотя их как раз довольно сложно хранить.

Запасы есть, где хранить

Хорошо, когда есть частный дом или хотя бы гараж с погребом. Чтобы купить пару мешков картошки, засыпать ее туда, и не переживать. Но большинство жильцов многоэтажек таким похвастаться не могут. Была бы кладовка дома.

Прежде чем составлять список покупок на карантин, прикиньте, где вы будете все это хранить. Поместятся ли все крупы и макароны в кухонные шкафы? Куда сложить штабеля туалетной бумаги? И главное – готовы ли вы пару месяцев жить на продовольственном складе?

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