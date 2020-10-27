Путин поручил Мишустину взяться за Арктику и разобраться с алиментами

Президент подписал ряд важных законов и поручений. Фото: REUTERS

Президент подписал ряд важных законов и поручений. «КП» рассказывает о нескольких из них.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ПРОДЛЯТ БЕЗ БЮРОКРАТИИ

Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Такая система была введена весной из-за пандемии коронавируса и успешно действовала с 1 апреля по 1 октября этого года. Президент решил ее продлить еще на полгода, поскольку эпидемия пока не идет на спад.

РАЗВИТИЕ АРКТИКИ РАСПИСАЛИ НА 15 ЛЕТ

Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. За предстоящие 15 лет в рамках этого документа экономику и инфраструктуру Арктики предстоит адаптировать к происходящим на планете изменениям климата, будет созданы особо охраняемые природные территории. Целый ряд мер предназначен для помощи малочисленным народам региона. Отдельно прописаны развитие военного присутствия в Арктике и освоение Северного ледового пути. Так, например, будет построено три самых мощных в мире атомных ледокола проекта «Лидер» и пять ледоколов проекта 22220. Теперь кабинет министров за три месяца должен утвердить план мероприятий по реализации этой Стратегии.

КАБМИН ВОЗМЕТСЯ ЗА АЛИМЕНТЫ

Президент по итогам расширенного президиума Госсовета поручил правительству до 1 августа следующего года внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Эта тема обсуждалась на заседании, и теперь предметно разобраться с ней предстоит сразу нескольким министерствам. При этом необходимо будет «предусмотреть сохранение мер административной и уголовной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты и уклоняющихся от их уплаты в полном объеме».

РОДИТЕЛЯМ МОГУТ СДЕЛАТЬ 100-ПРОЦЕНТНЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ

Кроме этого, Путин поручил правительству рассмотреть возможность стопроцентной оплаты больничных родителям детей до семи лет независимо от стажа их работы. До сих пор оплачивалась лишь часть от заработной платы, теперь в рамках социальной поддержки семей с детьми президент распорядился исправить ситуацию. Доложить о вариантах Михаил Мишустин должен до 1 декабря.