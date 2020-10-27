Последние новости на утро 27 октября 2020: Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 октября 2020: Российский президент Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть возможность оплаты стопроцентной больничных листков родителям детей до семи лет независимо от стажа их работы. Доложить о вариантах реализации инициативы ответственный за это премьер-министр Михаил Мишустин должен до декабря текущего года.

В Роспотребнадзоре считают, что ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в стране может стабилизировать уже в начале декабря этого года. Совсем скоро страна, вероятнее всего, выйдет на плато по заболеваемости, однако сейчас мы находимся в фазе активного роста. Специалисты ведомства Александр Горелов отметил, что коронавирус станет сезонным и прогнозируемым заболеванием, когда им переболеют 60-70% населения.

Вместе с тем в Роспотребнадзоре спрогнозировали обострение пандемии в России в феврале-марте 2021 года и сообщили, что на низкие показатели страна сможет выйти только к лету следующего года.

Министерство здравоохранения обновило рекомендации по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ведомстве рассказали, какие лекарства следуют применять для профилактики заболевания и перечислили шесть препаратов для лечения инфекции. Минздрав включил в новые рекомендации по профилактике коронавируса также российскую вакцину «ЭпиВакКорона».

Тем временем Счетная палата усомнилась в том, что изменение методики расчета прожиточного минимума пенсионер с 2021 года гарантирует ежегодное увеличение данного показателя. Отмечается, что в 18 российских субъектах в следующем году размер ПМП останется без изменений. При этом в 15 из них он не будет меняться уже третий год подряд.