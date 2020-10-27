На форуме «Сообщество» обсудят вопросы детско-юношеского спорта и физической культуры

Члены Общественной палаты РФ вместе с экспертами проведут общественные слушания с участием Министра спорта РФ Олега Матыцина, посвященные строительству спортивной инфраструктуры и популяризации спорта и здорового образа жизни у детей и подростков

Ежегодный форум «Сообщество», организованный Общественной палатой РФ, пройдет в Москве 2 и 3 ноября. В первый день Форума в рамках тематического трека «Исполнение поручения Президента РФ» состоится дискуссионная сессия «Развитие физической культуры и детско-юношеского спорта: решение задач софинансирования строительства объектов социальной и спортивной инфраструктур».

Модератор дискуссии — Ирина Винер-Усманова, председатель Комиссии ОП РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни, президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация художественной гимнастики», Герой труда Российской Федерации.

С основным докладом выступит Виталий Максимов, председатель Совета директоров АО «ТРАНСПРОЕКТ Групп», член Делового консультативного совета по ГЧП Европейской экономической комиссии ООН (UNECE), эксперт ГД ФС РФ по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а также территорий, входящих в Арктическую зону России. Эксперт расскажет о механизмах софинансирования объектов социальной и спортивной инфраструктуры.

Спикеры - участники слушаний выступят с докладами, посвященными региональному опыту строительства социальной и спортивной инфраструктуры, экспериментальному проекту по созданию научно-технологического спортивного кластера, успешным практикам строительства спортивных кластеров в жилых застройках, взаимодействию государства и бизнеса в социальной сфере, корпоративной социальной ответственности, а также поделятся своими взглядами на проблему в ходе живой дискуссии.

Мероприятие проводится с целью контроля за исполнением поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с членами Общественной палаты, состоявшейся 25 июня 2020 года, в части совершенствования стандартов комплексной жилой застройки и строительства объектов социальной и спортивной инфраструктуры при осуществлении такой застройки (Пр-1395, п.1 в).

Вопрос строительства социальной спортивной инфраструктуры – это основа развития детско-юношеского спорта. Возможность занятий и для родителей, и для детей должна быть обеспечена в шаговой доступности от места проживания. Ведь когда спортом занимаются родители, ребенок берет с них пример. Очень важно, чтобы спортивная инфраструктура была составной частью жилых кластеров, которые обеспечивают не только комфортную среду проживания, но и всестороннее развитие людей.

В настоящее время в России приняты федеральные законы, регулирующие возможность создания и эксплуатации объектов социальной инфраструктуры и спорта за счет средств частных инвесторов на основе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Целями данных законов является создание правовых условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг, организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Впервые за всю историю форум «Сообщество» пройдет в онлайн-формате: большая часть активностей будет транслироваться на специально подготовленной digital-платформе с возможностью живого общения.

Подать заявку на участие в итоговом форуме «Сообщество» можно на официальном сайте мероприятия: форумсообщество.рф.

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Общественной палатой РФ начиная с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. Задача форума — выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах.