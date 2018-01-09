Маргарита Симоньян - американскому ТВ: Скоро вы узнаете, что вмешательства в выборы не было, как и оружия массового поражения в Ираке
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала гостьей программы "60 минут" американского телеканала CBS. Разговор с ведущей Лесли Шталь получился весьма жестким. "Комсомолка" приводит наиболее интересные фрагменты:
О РОССИЙСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ
- И вы верите им (спецслужбам США. - Ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было.
О СВОЕЙ КАРИКАТУРЕ, ПЕРЕШАГИВАЮЩЕЙ ЧЕРЕЗ БЕЛЫЙ ДОМ
- Мы не совершали ничего незаконного. Ничего тайного здесь нет. Мы не вовлечены ни в какую тайную деятельность.
"БРИТАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ СМИ БЫЛИ ЗА КЛИНТОН - И НЕТ ПРОБЛЕМ"
- Британские СМИ поддерживали Хиллари - и никаких проблем с этим. Никакого вмешательства. Ничего. Французские СМИ поддерживали Хиллари. Никаких проблем с этим. Некоторые российские СМИ поддерживали Трампа: "Боже мой!".
"НАША ОШИБКА, ЧТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ ХИЛЛАРИ"
- RT не поддерживал Трампа. И наша ошибка была в том, что RT не поддерживал и Хиллари...Я хотела, чтобы победил кто-то, кто лучше настроен по отношению к России. (Вопрос: "Вы получили это?") Нет. Это возможно? Мы не знаем.
ПУТИН НЕ ЗНАЛ ФЛИННА
- Путин не знал, кто он. Я даю вам слово. (Речь о вечере в честь 10-летия RT в 2015 году, на котором за столом с президентом России сидел будущий, а сейчас бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн. - Ред.)
О СТАТУСЕ ИНОАГЕНТА
- Следует ли нам закрыть все американские СМИ в России только из-за того, что все они настроены против Путина? Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны? Своими действиями они (власти США. - Ред..) камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России?
КОГДА АМЕРИКАНЦЫ ПОТЕРЯЛИ РУССКИХ
- Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию. Для нас это был шок. На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли все, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам еще сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом в 1999 году - бац! Вы разбомбили Югославию. И на этом все кончилось - вы в одночасье потеряли нас. К сожалению.
"Я НЕ НА ВОЙНЕ"
- Я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист. Я работаю журналистом с 18 лет.
"В АМЕРИКАНСКИХ СМИ ЧИТАЕМ, ЧТО РОССИЯ - ЗЛО"
- Если прямо сейчас откроем сайт американского СМИ, поддерживаемого американским правительством и прочтем, что там сейчас написано, то это будут крики не только о том, что российская демократия - это зло, но и Россия - зло, российские власти - зло, российский народ во многом тоже.
РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ
"Чья бы корова мычала"
А зрители уже оставили в соцсетях немало постов в поддержку Маргариты Симоньян.
- CBS регулярно дезинформирует зрителя. Чья бы корова мычала, - пишет пользователь под ником Dan Pullit.
- Не могу поверить, что Лесли Шталь в этом интервью обвиняет Россию в том, что Америка делает ежедневно. Шталь просто показала CBS с глупой стороны, - отмечает Allyn.Ducote.
- Хватит уже этой русской темы. Перестаньте стегать мертвую лошадь - никаких доказательств спустя год, - призвал fred felter.
КСТАТИ
Маргарита Симоньян: Кеосаян ворвался, как цунами, и перевернул мою жизнь вместе со всеми фикусами
Однажды прочитала в Фейсбуке: «Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница. Сейчас ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал, решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана...» (подробности)