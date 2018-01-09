Маргарита Симоньян - американскому ТВ: Скоро вы узнаете, что вмешательства в выборы не было, как и оружия массового поражения в Ираке

9 Янв. 2018 2018-01-09T01:52:53+03:00

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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала гостьей программы "60 минут" американского телеканала CBS. Разговор с ведущей Лесли Шталь получился весьма жестким. "Комсомолка" приводит наиболее интересные фрагменты:

О РОССИЙСКОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ВЫБОРЫ

- И вы верите им (спецслужбам США. - Ред.). Так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было.

О СВОЕЙ КАРИКАТУРЕ, ПЕРЕШАГИВАЮЩЕЙ ЧЕРЕЗ БЕЛЫЙ ДОМ

- Мы не совершали ничего незаконного. Ничего тайного здесь нет. Мы не вовлечены ни в какую тайную деятельность.

"БРИТАНСКИЕ И ФРАНЦУЗСКИЕ СМИ БЫЛИ ЗА КЛИНТОН - И НЕТ ПРОБЛЕМ"

- Британские СМИ поддерживали Хиллари - и никаких проблем с этим. Никакого вмешательства. Ничего. Французские СМИ поддерживали Хиллари. Никаких проблем с этим. Некоторые российские СМИ поддерживали Трампа: "Боже мой!".

"НАША ОШИБКА, ЧТО НЕ ПОДДЕРЖИВАЛИ ХИЛЛАРИ"

- RT не поддерживал Трампа. И наша ошибка была в том, что RT не поддерживал и Хиллари...Я хотела, чтобы победил кто-то, кто лучше настроен по отношению к России. (Вопрос: "Вы получили это?") Нет. Это возможно? Мы не знаем.

ПУТИН НЕ ЗНАЛ ФЛИННА

- Путин не знал, кто он. Я даю вам слово. (Речь о вечере в честь 10-летия RT в 2015 году, на котором за столом с президентом России сидел будущий, а сейчас бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн. - Ред.)

О СТАТУСЕ ИНОАГЕНТА

- Следует ли нам закрыть все американские СМИ в России только из-за того, что все они настроены против Путина? Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны? Своими действиями они (власти США. - Ред..) камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России?

КОГДА АМЕРИКАНЦЫ ПОТЕРЯЛИ РУССКИХ

- Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию. Для нас это был шок. На протяжении 1990-х годов россияне были влюблены в Америку. Мы выполняли все, что вы нам говорили. И нам хотелось сделать для вас всё больше и больше. Практически весь российский народ стоял и говорил: «Как нам еще сделать для вас что-то приятное? Мы хотим быть такими же, как вы. Мы любим вас». И потом в 1999 году - бац! Вы разбомбили Югославию. И на этом все кончилось - вы в одночасье потеряли нас. К сожалению.

"Я НЕ НА ВОЙНЕ"

- Я никакую войну не веду. У меня двое детей. Я журналист. Я работаю журналистом с 18 лет.

"В АМЕРИКАНСКИХ СМИ ЧИТАЕМ, ЧТО РОССИЯ - ЗЛО"

- Если прямо сейчас откроем сайт американского СМИ, поддерживаемого американским правительством и прочтем, что там сейчас написано, то это будут крики не только о том, что российская демократия - это зло, но и Россия - зло, российские власти - зло, российский народ во многом тоже.

РЕАКЦИЯ СОЦСЕТЕЙ

"Чья бы корова мычала"

А зрители уже оставили в соцсетях немало постов в поддержку Маргариты Симоньян.

- CBS регулярно дезинформирует зрителя. Чья бы корова мычала, - пишет пользователь под ником Dan Pullit.

- Не могу поверить, что Лесли Шталь в этом интервью обвиняет Россию в том, что Америка делает ежедневно. Шталь просто показала CBS с глупой стороны, - отмечает Allyn.Ducote.

- Хватит уже этой русской темы. Перестаньте стегать мертвую лошадь - никаких доказательств спустя год, - призвал fred felter.

КСТАТИ

Маргарита Симоньян: Кеосаян ворвался, как цунами, и перевернул мою жизнь вместе со всеми фикусами

Однажды прочитала в Фейсбуке: «Здравствуйте, Маргарита! Это Тигран Кеосаян. Вы мне давно симпатичны как журналист и соплеменница. Сейчас ехал в машине и слушал, как вас травят по радио, не выдержал, решил поддержать и написать, что помню еще ваши репортажи из Беслана...» (подробности)