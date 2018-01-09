2018-01-09T14:16:16+03:00
В мире

Соцсети защищают Симоньян: "Маргарита заткнула всех за пояс, повторите интервью!"

Зрители оценили выступление главного редактора RT на американском ТВ
Ася ХОВАНСКАЯ
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Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита СимоньянГлавный редактор телеканала Russia Today Маргарита СимоньянФото: из личного архива
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Зрители, посмотревшие интервью главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян американскому телеканалу CBS, выражают ей в соцсетях и на форуме сайта CBS свою поддержку. И даже высмеивают ведущую программы "60 минут" Лесли Шталь, которая пыталась задавать гостье провокационные вопросы.

- Лучшая на сегодня реклама RT!!! - пишет пользователь под ником azvol.

- CNN, MSNBC, NBC, ABC, CBS, WAPO, NYTimes делают так годами, поддерживая демократов/либералов и нанося вред республиканцам/консерваторам. Американские СМИ называют свои действия журналистикой, а в случае RT - оружием, - сравнивает IndependentInOregon.

- Я почувствовала, что Лесли Шталь совсем не подготовлена к интервью...Это напомнило мне интервью Мегин Келли с Путиным несколько месяцев назад. Путин смог полностью затмить Келли в том интервью, - отмечает Gadglyparexcellence. - "60 минут" перестала быть умной (передачей. - Ред.) после того, как стала задавать такие глупые вопросы, - считает lenOsintCa.

- Вы обвиняете RT в том же, что делает основная часть средств массовой информации США по отношению к Трампу. Я не поклонник России, но не будь лицемерным, CBS! - призывает Dottie_E_Beligo.

- CBS регулярно дезинформирует зрителя. Чья бы корова мычала, - вторит Dan Pullit.

- Не могу поверить, что Лесли Шталь в этом интервью обвиняет Россию в том, что Америка делает ежедневно. Шталь просто показала CBS с глупой стороны, - полагает Allyn.Ducote.

- Хватит уже этой русской темы. Перестаньте стегать мертвую лошадь - никаких доказательств спустя год, - призывает fred felter.

- Если вы хотите знать, что говорит Трамп, не верьте новостям. Подписывайтесь на Твиттер Трампа, - советует xyzpdqou812.

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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян стала гостьей программы "60 минут" американского телеканала CBS. Разговор с ведущей Лесли Шталь получился весьма жестким. "Комсомолка" приводит наиболее интересные фрагменты (подробности)

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