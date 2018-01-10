2018-01-10T20:24:18+03:00
Звезды

Катрин Денев защитила мужчин: «Мы четко видим разницу между желанием кого-то подцепить от сексуального насилия»

100 француженок написали открытое письмо в поддержку приставаний [опрос "КП"]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Остановить безумие пытаются Катрин Денев и еще 100 представительниц французской интеллигенцииОстановить безумие пытаются Катрин Денев и еще 100 представительниц французской интеллигенцииФото: EAST NEWS
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Можно сказать, дожили. Женщины, француженки, вынуждены выступать в защиту несчастных мужиков. Нынешнее положение дел выглядит так, что скоро мы просто перестанем размножаться, или же женщинам придется как следует побегать за запуганными парнями, которые уже не понимают, как можно так подкатить, чтобы тебя не обвинили в сексуальных домогательствах. Во Франции толк в ухаживаниях знают - вспомним, к примеру, знаменитые романы Дюма - "Королеву Марго" и "Три мушкетера". В наше время подобные страсти уже могут не случиться - какие тайные свидания, жертвы ради любви, когда все твои порывы могут закончиться в суде. Того и гляди, самого Дюма запретят.

Остановить безумие пытаются Катрин Денев и еще 100 представительниц французской интеллигенции. Дамы написали открытое письмо в газету Le Monde. В нем они высказались в защиту права мужчин ухаживать за женщинами. «Давайте не будем забывать, что изнасилование - это преступление. А ухаживания, даже настойчивые, - нет». В письме говорится, что происходящее - просто настоящая охота на ведьм, корни которой лежат в изначально разумном протесте против сексуальной насилия. «Мужчин наказали без долгих разбирательств, вынудили уйти с работы из-за того, что они потрогали чью-то коленку или попытались поцеловать. Мы признаем право мужчин на сексуальную свободу, для которой право соблазнять и приставать к женщинам является весьма значимым. Мы прекрасно знаем о природе сексуального влечения и четко видим разницу между желанием кого-то подцепить и сексуальным насилием. А эта история больше напоминает способ публичного обвинения людей, которые не могут себя защитить». Да, вот такой парадокс нашего времени.

Напомним, что скандал начался в прошлом октябре - когда сразу несколько актрис объявили о том, что продюсер Харви Вайнштейн их домогался. Затем чуть ли не весь Голливуд начал травить не только Вайнштейна, но и других деятелей кино мужского пола. Дамы вспоминали истории 20-30 летней давности, рассказывая о том моральном ущербе, которые это им нанесло. История не утихает - на недавний «Золотой Глобус» актрисы надели черное в знак поддержки жертв домогательств. Впереди еще «Оскар», где эту тему точно не обойдут своим вниманием.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Голливуд показал траурные декольте

Наталья БАРАБАШ

Вся история человечества - сплошные домогательства мужиков к женщинам! Они их и поединками домогались, и песнями, и цветами, а некоторые особо рьяные за коленки хватали, за попы, принуждали ко всякому. Хорошо, оплот нравственности Голливуд первым проснулся. Опомнился. И как пошел войной на эти атавизмы! И вот в знак протеста против ужаса мужских домогательств самые высокоморальные женщины мира - голливудские актрисы - вышли на церемонию вручения "Золотого глобуса" все в черном. Ну как все. В тех местах, где должно быть платье. А таких мест на голливудских актрисах, прямо скажем, немного (подробности)

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