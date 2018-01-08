«Золотой глобус» стал черным: Кэтрин Зета-Джонс и Кейт Хадсон возмутили премию глубоким декольте

8 Янв. 2018 2018-01-08T06:07:07+03:00

Все звезды пришли на церемонию в темных нарядах в знак протеста против сексуальных домогательств. Но кое-кто нашел способ обойти «траур» [фото]

В Лос-Анджелесе в отеле «Беверли-Хиллз» голливудские звезды собирались на 75-ю церемонию вручения одной из самых престижных кинопремий планеты – «Золотой глобус». Красная дорожка, традиционно считающаяся «ярмаркой тщеславия», и на которой первые красавицы большого экрана демонстрируют самые смелые наряды и сногсшибательные драгоценности, в этом году получилась особенной. Забудьте про яркие цвета, пестрые принты и красочную вышивку – ничего этого не будет. Еще за месяц до церемонии голливудские знаменитости предупредили, что придут на "Глобус" в черных платьях – в знак протеста против сексуальных домогательств. Таким образом знаменитые актеры и актрисы решили поддержать жертв сексуального насилия в Голливуде – тех, кто пострадал от развратных действий продюсера Харви Вайнштейна, актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и других любителей распускать руки. Знаменитости даже создали совместный фонд Time is Up – и все деньги, которые дизайнеры платили актрисам за выход в их платьях, теперь идут на благотворительность, а не на счета звезд.

Слева направо: Натали Портман, Америка Феррейра, Эмма Стоун, Билли Джим Кинг.Фото: REUTERS

В черном пообещали появиться Ева Лонгория, Риз Уизерспун, Джессика Честейн, Натали Портман и многие другие актрисы. И сдержали слово! С первых минут красная дорожка больше всего напоминала траурную церемонию прощания – словно у всех голливудских звезд разом умер любимый дядюшка, и они пришли почтить его память. Длинные, короткие, с обнаженными плечами – фасоны платьев знаменитостей были самыми разными, но всех их роднил цвет – черный, как южная ночь.

Актриса Дебра Мессинг - в черном и с роскошным изумрудом на пальце.Фото: REUTERS

Впрочем, даже в этой ситуации кое-кто из знаменитых красоток умудрился выкрутиться и похвастаться тем, чем их щедро наградила природа. 48-летняя Кэтрин Зета-Джонс продефилировала по красной дорожке в длинном платье с умопомрачительным декольте практически до самой талии. Наряд супруги Майкла Дугласа к тому же был совершенно прозрачным и не скрывал ее стройных ножек. Актриса гордо позировала на камеру – мол, смотрите, я, как и все, в черном, и протестую против домогательств! Но сексуальный вырез звезды и ее нижнее белье, просвечивающее сквозь кружево, в этой ситуации смотрелись как-то двусмысленно.

Кэтрин Зета-Джонс похвасталась не только сексуальным вырезом, но и стройными ногами.Фото: REUTERS

Актриса пришла на "Золотой глобус" без мужа Майкла Дугласа.Фото: REUTERS

Не стала скромничать и Кейт Хадсон: дочь знаменитой актрисы Голди Хоун тоже выбрала полупрозрачный наряд с глубоким вырезом. Полгода назад Кейт обрила голову наголо - для роли в малобюджетной ленте "Сестра", и ее локоны лишь недавно отросли снова.

Кейт Хадсон тоже не стала скромничать.Фото: REUTERS

Зону декольте Кейт подчеркнула винтажным колье на длинной бриллиантовой цепочке в стиле арт-деко.

Зону декольте актриса подчеркнула эффектным украшением в стиле арт-деко.Фото: REUTERS

И уж кто совсем наплевал на условности, так это Мэрайя Кэри. Чтоб она, да без своего шикарного бюста? Нееет! Посему на красной дорожке «Золотого глобуса» Мэрайя гордо выпятила грудь вперед, как бы давая понять: она совсем не против небольших сексуальных домогательств. Чего теряться-то в 47 лет?

Мэрайя Кэри тоже сочувствует жертвам домогательств. Но только совсем чуть-чуть.Фото: REUTERS

51-летняя Холли Берри решила использовать все три козыря сразу: декольте, мини и прозрачное кружево. В декабре актриса рассталась с молодым бойфрендом – 35-летним музыкантом Алексом Да Кидом, и теперь снова в активном поиске.

Холли Берри ни за что не дашь ее 51 год.Фото: REUTERS

Когда-то актриса завоевала титул "Мисс Америка", и она по-прежнему в прекрасной форме.Фото: REUTERS

Черный – любимый оттенок Анджелины Джоли. Можно даже не сомневаться, что она и без нынешнего флешмоба выбрала бы наряд именно этого цвета. Впервые за много лет актриса появилась на «Золотом глобусе» без мужа Брэда Питта – теперь уже бывшего.

Анджелина Джоли впервые за много лет появилась на "Золотом глобусе" без Брэда Питта.Фото: REUTERS

Черный - любимый цвет Джоли.

В качестве поддержки Анджелина привела на "Золотой глобус" своего сына Пакса. Актриса не раз говорила, что мальчик всерьез интересуется кино, особенно режиссурой.

Анджелина Джоли с сыном Паксом.Фото: REUTERS

Шэрон Стоун тоже пришла с сыном - 17-летний Роан достаточно подрос, чтобы сопровождать маму на красных дорожках. Роан - приемный сын звезды: актриса всегда мечтала стать матерью, но не смогла по состоянию здоровья. Но Шэрон не сдалась и усыновила троих мальчишек.

Шэрон Стоун вывела на красную дорожку сына Роана.Фото: REUTERS

Николь Кидман в этот раз позировала на дорожке почему-то без мужа, кантри-певца Кита Урбана. Обычно эта пара неразлучна - супруги дарят друг другу нежные поцелуи на глазах у фотографов в подтверждение того, что слухи об их скором разводе - полная чушь.

Николь Кидман выбрала платье в пол с красивым кружевом.Фото: REUTERS

Мерил Стрип с самого начала называли главной претенденткой на «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса». Она девять раз становилась лауреатом «Глобуса», и это – ее десятая номинация: Стрип выдвинули на награду за роль в фильме «Секретное досье» (The Post). Актриса пришла на церемонию с режиссером Айген Поо, и ее наряд не стал сюрпризом – разумеется, черный, со слегка обнаженными плечами.

Мерил Стрип пришла на церемонию с режиссером Айген Поо.Фото: REUTERS

Звезда “Пятидесяти оттенков серого» в этот раз была в пятидесяти оттенках черного: Дакота Джонсон выбрала наряд с изящной серебристой вышивкой.

Дакота Джонсон разнообразила черный наряд серебристой вышивкой.Фото: REUTERS

Благодаря фасону платья на тонких бретельках актриса продемонстрировала вытатуированных на ее правом плече птичек.

Дакота и ее татуировки.Фото: REUTERS

Наряд Алисии Викандер здорово смахивал на целомудренное платье гимназистки: скромные рюшечки на воротнике-стойке и длинный ряд пуговиц на груди.

Алисия Викандер пришла в платье с высоким воротником.Фото: REUTERS

Но стоило новоиспеченной супруге актера Майкла Фассбендера (они поженились в октябре) повернуться спиной, как сразу стало ясно, какое у этого платья главное украшение.

Зато спину актрисы украшал эффектный вырез.Фото: REUTERS

Джастину Тимберлейку не привыкать позировать на красных дорожках в черном – это его любимый цвет смокинга. А вот жена актера Джессика Бил обычно предпочитает более яркие наряды.

Джастин Тимберлейк с женой Джессикой Бил.Фото: REUTERS

Даже супермодели были в этот раз сама скромность. Младшая сестра Ким Кардашьян – 22-летняя Кендалл Дженнер – выбрала роскошный наряд с пышной юбкой и открытыми плечами.

Кендалл Дженнер показала точеные плечи.Фото: REUTERS

Открытая спина - максимум, что позволила себе Кендалл.Фото: REUTERS

75-й «Золотой глобус» явно стал для Хайди Клум ударом ниже пояса: прекрасная немка любит похвастаться своим бюстом и неизменно появляется в нарядах с глубоким декольте. Но не в этот раз – модель ограничилась демонстрацией стройных ножек.

Хайди Клум пришлось ограничиться мини - на этот раз никакого декольте.Фото: REUTERS

Еще одна номинантка на «Золотой глобус» - Джессика Честейн. Актрису выдвинули на премию за фильм «Большая игра» - она блистательно исполнила роль Молли Блум, владелицы самого дорогого подпольного казино в Голливуде. Платье Джессики стало одним из самых элегантных нарядов церемонии – благодаря идеальному облегающему крою и серебристым вставкам по бокам.

Джессика Честейн одной из первых поддержала идею прийти на церемонию в черном платье.Фото: REUTERS

Тягаться с Джессикой могла разве что Пенелопа Круз, которая была чудо как хороша в своем кружевном платье.

Пенелопа Круз.Фото: REUTERS

"Золотой глобус" стал дебютным публичным выходом беременной Евы Лонгории: 42-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" впервые появилась на красной дорожке после известия о том, что она ждет малыша. Беременную подругу трогательно поддерживала Риз Уизерспун, не отступая от Евы ни на шаг.

Риз Уизерспун трогательно поддерживала беременную Еву Лонгорию.Фото: REUTERS

Эмилия Кларк - с недавних пор блондинка. Актриса много лет подряд носила темный цвет волос, и всегда надевала парик для съемок в "Игре престолов". Но в конце концов сдалась и обесцветила локоны. "Теперь я настоящая Дейнерис Таргариен!" - объявила она тогда.