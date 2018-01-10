Голливуд показал траурные декольте

10 Янв. 2018 2018-01-10T08:30:16+03:00

Скоро любовные сцены между мужчинами и женщинами вообще из фильмов повычеркивают, тогда и проблемы никакой Фото: кадр из фильма

Наш колумнист - об истерии вокруг сексуальных домогательств, вызвавшей громкие заявления, но не затронувшей реальные проблемы с изнасилованиями [видео]

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Я так и знала. Сериал "Рассказ служанки" получил на днях премию "Золотой глобус".

Ну а кому еще давать?

Если не этому замечательно политкорректному и актуальному проекту.

Там злобные мужчины захватили власть над женщинами и всячески их унижают. Заставляют служанок рожать себе детей за своих бесплодных жен.

Сериал "Рассказ служанки" получил на днях премию "Золотой глобус"Фото: кадр из фильма

Кто сказал: мусульманские радикалы? С ума сошли! Это как раз не политкорректно! Белые христианские мужчины. А подчиненные им злобные тетки, подвергая унижениям нежных и гордых лесбиянок, при этом с сатанинской ухмылкой цитируют библию. Чтобы стало понятно, откуда все эти ужасы пошли.

Да от Адама и Евы.

Грех все это. Отношения между мужчиной и женщиной. Ой, грех! Не туда свернула цивилизация! Жил бы себе Адам с еще одним Адамом.

Ева с Евой. И была бы на земле тишь да гладь, божья благодать. Толерантность!

А сейчас что? Вся история человечества - сплошные домогательства мужиков к женщинам! Они их и поединками домогались, и песнями, и цветами, а некоторые особо рьяные за коленки хватали, за попы, принуждали ко всякому. Хорошо, оплот нравственности Голливуд первым проснулся. Опомнился. И как пошел войной на эти атавизмы!

И вот в знак протеста против ужаса мужских домогательств самые высокоморальные женщины мира - голливудские актрисы - вышли на церемонию вручения "Золотого глобуса" все в черном.

Ну как все. В тех местах, где должно быть платье. А таких мест на голливудских актрисах, прямо скажем, немного.

И некоторые отсталые граждане тут же заголосили: это они-то? вот в этом? против приставаний мужчин? А для чего ж тогда так оголились?

И вот в знак протеста против ужаса мужских домогательств самые высокоморальные женщины мира - голливудские актрисы - вышли на церемонию вручения "Золотого глобуса" все в черномФото: REUTERS

Эх, деревня!

Для себя! Запомните! Женщины раздеваются для себя! Ну и немножко - для фотографов.

А то, что гнусные похотливые самцы как-то не так на оголенный траур реагируют - так это у них проблемы. С толерантностью и демократией.

Впрочем, скоро, можно надеяться, в Голливуде уже никто из мужчин на женщин реагировать не будет. Себе дороже. Могут даже проблемы возникнуть при сьемках любовных сцен.

- Обними ее покрепче! - будет требовать режиссер, например, в какой-нибудь мелодраме. - Поцелуй!

А актер испуганно прячет руки за спину:

- Нашли дурака! Нет, на это я пойтить не могу! Только с ее письменного согласия, заверенного нотариусом!

Впрочем, скоро любовные сцены между мужчинами и женщинами вообще из фильмов повычеркивают, тогда и проблемы никакой.

Тут, правда, француженки переполошились. Привыкли по старинке к домогательствам. Чтобы, значит, в глаза им смотрели, вина подливали, говорили с придыханием: "Пойдем ко мне!". Вот это вот все, за что сейчас срок дают и из приличного общества выгоняют.

Страшно им стало остаться без французских штучек и французских поцелуев.

И Катрин Денев вместе с целой сотней знаменитых и таких же отсталых дам опубликовали в газете "Le Monde" письмо. Если коротко: мол, оставьте нам наших мужчин! А то всех пересажаете! Не начинайте новую охоту на ведьм. Это только наносит урон сексуальным свободам и идет на руку закостенелым реакционерам.

Тысячи женщин реально изнасилованы, десятки тысяч стали жертвами грубых домогательств. Им уже и рекомендовано по одной на улицах не гулять, во время праздников держаться поближе к особым палаткам - зонам безопасностиФото: EASTNEWS/AFP

Да они там до страшного договорились!

"Насилие - это преступление. Но даже самое навязчивое или неловкое приставание не является правонарушением, как и галантность не является признаком мачизма».

Представляете? А еще у них там написано, что попытка поцеловать и отправка СМС той, кого любишь без взаимности, должна сходить негодяям с рук!

Нет, милые, кончилось это время!

Партия ЛГТБ и левые учат нас: как только кто из гендерных покусится - немедленно сажать!

Вот только одно сомнение терзает меня. Как с Европой-то быть? Там как-то неудобно получается. Тысячи женщин реально изнасилованы, десятки тысяч стали жертвами грубых домогательств. Им уже и рекомендовано по одной на улицах не гулять, во время праздников держаться поближе к особым палаткам - зонам безопасности. А насильники в основном на свободе. Дела возбуждаются крайне неохотно. Вот, казалось бы, тут и вскинутся горячие демократические сердца! Вот за кого им вступиться, в знак солидарности с кем надеть траур!

Э-э, вы не знаете широты демократического сердца!

Это своим мужчинам нельзя даже за коленку. А чужим - насилуй, ничего, велкам. Поскольку мигрантов обижать ни в коем случае нельзя, то лучше им и не показывать, что женщинам не нравится, когда их насилуют. А ничего, перетерпеть! Во имя демократии-то!

Говорят, в одном из немецких городков даже такой плакат висел: плачущая блондинка, маленькие убегающие от нее мигранты. И надпись: "Изнасилование длится десять секунд, а расизм — всю жизнь! Дай им войти!"

К чему такая толерантность может привести?

Мужики, если не дураки, массово пойдут в мигранты записываться. Запишутся, получат свое, и обратно выпишутся. Есть такая опасность.

А если честно - дрожь пробирает от всей этой дури, которая хлынула вдруг из всех щелей. Как будто кто-то решил поменять человеческую цивилизацию. Перезаселить ее. Перезапустить механизм человеческих взаимоотношений. Поменять плюс и минус местами. Ввести новые правила. Так и хочется закричать: караул! Человечество в опасности!

А потом все же глянешь еще раз на наших прекрасных голливудских скромниц. В черном декольте по самое не хочу. Улыбнешься. Да и махнешь рукой.

Природа - она свое возьмет.

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