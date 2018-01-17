Роспотребнадзор накажет за отказ принимать купюры в 200 и 2000 рублей

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:15:49+03:00

Пожаловаться можно будет на горячую линию ведомства

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У купюр в 200 и 2000 рублей несчастливая судьба. Большинство россиян при виде новых денег как один говорят: «Вот же на евро-то похожи». И, собственно, за платежные средства банкноты не принимают.

Не удивительно, что рубли начали расходиться на сувениры. Их до сих пор в интернете продают с наценкой в 25-200%.

Центробанк, конечно, дал маху. Когда в 2006 году вышла пятитысячная купюра, плакаты с ней висели по всей стране — в банках, магазинах, на почте. Люди быстро привыкли к банкноте. А 200 и 2000 рублей показали только журналистам. В СМИ фотографии вышли. Но на этом реклама заглохла - поэтому многие до сих пор не знают, как выглядят купюры.

Теперь ЦБ пытается загладить свой просчет. Банкам рекомендовали выдавать через кассу как можно больше новых наличных денег. Ведомство призвало граждан не покупать купюры дороже номинала.

Правда, осталась еще одна беда: сами магазины не особо хотят принимать незнакомые рубли.

Полтора месяца назад я с пачкой новых хрустящих 200-рублевок в Москве смог купить только небольшой стакан чая в маленькой кофейне. Кассиры в столовой, продуктовом, магазине косметики брать незнакомые купюры отказались.

- Есть команда начальства банкноты не принимать, - оправдывались продавцы.

Сейчас дело выправилось — в тех же магазинах, куда я приходил в ноябре, деньги взять согласились.

- Обновленных детекторов валют нет до сих пор. Нам руководство показало, как на глаз определять подлинность — смотрим на водяные знаки, текстуру, разные защитные элементы, - рассказала кассирша в парфюмерном магазине.

Но это в Москве. А в провинции все по-старому.

- Судя по всему, к нашему руководству с просьбой обратились люди из Центробанка, - рассказал «КП» источник в Роспотребнадзоре. - Магазины в регионах неохотно берут купюры в 200 и 2000 рублей. А это нарушение — нас попросили виновных наказать.

С 18 по 25 января будет действовать горячая линия Роспотребнадзора. Любой человек сможет туда пожаловаться на отказ магазина принять новую банкноту, мелочь или просто ветхую купюру. Ведь это ущемляет права потребителей. Юрлицам за такое положен штраф в 50 тыс. рублей.

Пока номера телефона ведомство не сообщило. В каждом регионе он будет свой. Узнать его можно будет на сайте местного Роспотребнадзора. Правда, контакты обещают выложить лишь утром 18 января.

Главный аргумент продавцов: они не могут досконально проверить подлинность купюр. Детекторы валют не настроены, глаз кассира не "набит". Но это все разговоры в пользу бедных — при желании, все можно сделать.

- Перенастройка детектора на новые деньги стоит не больше 1,5 тыс. рублей за одно устройство, - рассказал «КП» продавец счетной аппаратуры Андрей Фирцев. - Новые продающиеся устройства уже научены распознавать банкноты. Но пока почти нет заказов на обновление старых.

Фактически, магазины сами ничего не делают, чтобы подготовиться. И кроме этого, Центробанк выпустил мобильное приложение, способное определить подлинность новых денег. В крайнем случае, кассир может воспользоваться этим сервисом.

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