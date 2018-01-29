Модные провалы и лучшие наряды «Грэмми»: Пинк в костюме пипидастра, Рианна - в латексе, а Хайди Клум - в прозрачном платье

29 Янв. 2018 2018-01-29T08:43:04+03:00

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В это воскресенье, 28-го января, в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения наград «Грэмми». Получить статуэтку считается престижным для любого музыканта в мире - как попсового, так и классического. Звезды тщательно готовятся, отбирают наряды для того, чтобы если не подняться на сцену за «Грэмми», то хотя бы засветиться на весь мир. Мы решили посмотреть образы артисток с церемонии. Сразу скажем: все - и мужчины, и женщины пришли с белыми розами, приколотыми к нарядам. Так они протестовали против сексуального харассмента. Пример им подали на «Золотом Голбусе», где актрисы пришли в чёрном. Превращать "Грэмми" в похороны никто не захотел, поэтому было решено сделать небольшой акцент в виде цветка - вроде и нарядно, а вроде и мнение выражаешь. Как суфражистки в своё время на своих протестах.

Леди ГаГа

На дорожке певица появилась в потрясающем платье от Armani Prive: чёрный кружевной комбинезон, а сверху - пышная юбка с гигантским шлейфом. Британская пресса уже раскритиковала ГаГу за наряд, а мы порадуемся, что певица больше не носит наряды из мяса, предпочитая им шик модных дизайнеров. Правда, может, их расстроило то, что в итоге ГаГа сняла юбку и надела шляпу, из-за чего наряд действительно несколько «поскучнел».

Леди ГаГаФото: REUTERS

Рианна

Эта певица появилась на сцене в темно-вишнёвом плаще, перчатках и сапогах из латекса, расстёгнутом практически до пупка. Мы понимаем, что это такая модная задумка, но не уверены, что этот наряд сильно украсил Рианну. Цвет действительно очень удачный, но вот плащ все же больше походит для дождливой погоды или шалостей в будуаре, чем для сцены главной музыкальной церемонии. И мы даже представить не можем, как она вспотела во всем этом великолепии.

Пинк

У 38-летней американки фигура действительно неплохая, и мы никак не можем понять, почему Пинк вечно надевает на красные дорожки что-то бесформенное. Будто ее стилист хочет, чтобы певица попала в список хуже всех одетых артисток. «Пушистое» платье сине-розового цвета визуально прибавляет Пинк несколько кило, плюс сильно бледнит артистку. Да и больше напоминает пипидастр (это такая штучка для сбора пыли).

Рита Ора

Певица выбрала очень красивое платье, а вот совладать с ним не смогла. Разрез ее наряда обнажал ее роскошные ноги, но явно несколько больше, чем планировала сама певица. Из-за чего ей все время приходилось поддерживать платье, чтобы оно из пикантного не стало пошлым.

Рита ОраФото: REUTERS

Хайди Клум

Западные критики уже сообщили, что наряд модели смотрится слишком рискованно. 44-летняя модель надела полностью прозрачное черное платье. Мы могли разглядеть и все детали ее нижнего белья, и ее плоский живот. И действительно считаем, что бывшая супруга певца Seal-а практически единственная на «Грэмми», кто может позволить себе такое платье. Сидит оно на ней безукоризненно.

Хайди КлумФото: REUTERS

Синди Лаупер

В 80-е эта певица гремела со своим хитом «Girls just wanna have fun». В 2018-м «девочки» по прежнему хотят веселиться: 64-летняя певица появилась на дорожке в обескураживающем костюме, который очень выделялся на церемонии: принт в виде пухлых ангелочков, бескрайнее декольте выглядели очень пикантно. Даже слишком - мы вот с трудом смогли представить в подобном нашу Аллу Пугачеву или Софию Ротару. Артистка даже покрасила пряди в розовый и фиолетовый для большего эффекта, но все равно выглядела несколько неуместно. Есть ли вообще место, котором подобный костюм был бы актуален? Разве что на выставке какого-то очень авангардного художника, но никак не на «Грэмми».

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