Международную космическую станцию утопят. А что дальше?

30 Янв. 2018 2018-01-30T16:48:17+03:00

Несколько лет назад страны, создававшие Международную космическую станцию, договорились: она летает до 2024 года Фото: EAST NEWS

Будет ли продолжаться сотрудничество России и США в космосе после того, как экипажи покинут МКС [инфографика]

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"У американцев больше нет денег на МКС". "Куцый бюджет NASA будут экономить, проект МКС сворачивается". "Правительство США хочет заставить NASA прекратить поддержку МКС". Новостные каналы разнесли как безусловную сенсацию подсмотренные одним из журналистов поправки в американский бюджет аж на 2025 год.

Подтекст публикаций в общем-то нехитрый: американцы решают выйти из проекта, кидают своих партнеров – Роскосмос, Европейское космическое агентство, японцев, канадцев. Ну и дальше, видимо, самолично будут работать на опережение – ковать собственную лунную программу.

А теперь о том, что происходит на самом деле.

Четверть века - многовато

Несколько лет назад страны, создававшие Международную космическую станцию, договорились: она летает до 2024 года. Ну смотрите, наша станция "Мир" летала 15 лет. Вернее, ее базовый блок, остальные модули были существенно моложе. И вот в этом базовом блоке уже через 11 лет стали происходить неприятные вещи: например, вытекала жидкость из системы, поддерживающей на борту правильную температуру. Последние экипажи, отправлявшиеся на станцию, по большей части занимались её ремонтом. А служебный модуль "Звезда" - мозг и мускулы МКС – это по сути аналог базового блока "Мира". И летает он уже почти 18 лет. Правда, на нем таких проблем, как на "Мире", к счастью, нет. Но к 2024 году "Звезда" будет накручивать витки над Землей почти четверть века – многовато.

Идут разговоры среди космических инженеров о том, чтобы продлить полет МКС до 2028 года. Но в этом случае возникает резонный вопрос – зачем?

Российская орбитальная станцияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

А дальше?

По большому счету, не только американские финансисты понимают, что дальнейшая эксплуатация МКС – разбрасывание денег на ветер. Опыт строительства серьезных жилых объемов в космосе получен: сейчас масса станции - почти 450 тонн, целый железнодорожный состав. Это важно для построения в будущем и марсианского корабля (его точно так же из модулей будут собирать на орбите). Осталось довести до конца биологические эксперименты для той же марсианской программы – пока не очень понятно, как сохранять работоспособность экипажей в течение всего 500-суточного полета к Красной планете и обратно. Американцы планируют провести еще несколько важных экспериментов на живых людях – десять астронавтов будут работать по году на орбите.

Ну и МКС нужна для отработки полетов новых пилотируемых кораблей – их сейчас разрабатывают и США, и Россия. Эти корабли составят флот человечества, который полетит на Луну, к астероидам и на Марс. Оставшихся шести лет на все должно хватить.

Главный вопрос - что будет после 2024 года? И на него нужно отвечать уже сейчас.

Человечество не может прекратить пилотируемые полеты. Просто потому что потеря опыта, который нарабатывается постоянно, может в конце концов обойтись гораздо дороже, чем экономия от прекращения программ. Это как у спортсмена – если он не тренируется, вернуться в форму ему будет очень непросто, подчас невозможно. У американцев же была своя орбитальная станция "Скайлэб" (три экипажа работали на ней в 1973-74 годах). А в 90-х США пришлось идти на сотрудничество с Россией, создавать программу "Мир"-NASA, отправлять своих астронавтов на нашу станцию просто потому, что опыт длительных полетов на орбиту был потерян и его нужно было накапливать заново.

Кстати, и Илон Маск так успешно продвигается не случайно - Space X не был создан на пустом месте, в компанию пришло много инженеров из закрытого проекта "Space Shuttle".

Летаем дальше

То есть к 2024 году (или по крайней мере к 2025-му) на орбите уже должно быть нечто, куда будут летать космонавты и астронавты. Что это может быть?

У России есть четкий ответ – на околоземной орбите будет создана национальная орбитальная станция. Ее основой станут отстыкованные от МКС к 2024 году относительно новые модули.

На недавних Королевских чтениях в МГТУ имени Баумана генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгений Микрин расписал все четко.

К 2019 году должно быть закончено строительство российского сегмента МКС – к нему будут пристыкованы многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (он станет самым крупным модулем станции), узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль (НЭМ). Сконструированы они так, что в любой момент могут быть отстыкованы от МКС и превращены в отдельную станцию. Добавятся шлюзовой модуль и трансформируемый модуль (его испытания как раз сейчас проходят). Мозгом станции станет НЭМ.

В общем, завершение эксплуатации МКС для российской космонавтики не станет каким-то трагическим событием. Летаем дальше.

Конфигурация международной окололунной станции к 2030 годуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

США все-таки с нами или без нас?

Интереснее история с американцами. Новую станцию на околоземной орбите они строить не планируют. Они собираются начать программу Deep Space Gateway – “Ворота в дальний космос”. И первым шагом здесь должна стать станция на окололунной орбите.

Кстати, осуществлять эту программу в одиночку они не планируют. В прошлом году NASA и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве и рабочие группы российских и американских специалистов прорабатывают контуры будущего звездного порта. Окололунная станция должна быть базой, откуда будут уходить экипажи на изучение Луны и строительство базы на поверхности спутника.

На предварительным прикидкам, вклад России в окололунную станцию – модуль поддержки лунных миссий и шлюзовой модуль. Вопрос тут вот какой – успеют ли страны-участники проекта? О своей готовности участвовать уже заявили японское, канадское и европейское космические агентства, Россия предполагает, что проектом заинтересуются Китай и страны БРИКС.

Если с российской станцией в общем-то все понятно: модули готовы, проходят испытания и в ближайшие год-два уйдут на орбиту, то с окололунной станцией еще никакой конкретики нет. Очень сомнительно, что за шесть лет удастся согласовать конфигурацию, создать основные модули и "повесить" их над естественным спутником Земли.

Что это означает? Очень велика вероятность того, что американцам после 2024 года некуда будет летать. Почему это плохо – я уже объяснил. Им придется либо форсировать Deep Space Gateway, либо продлевать работу МКС. Для нас же ничего не изменится – мы сможем летать и на Международную станцию, и на свою собственную.

Впрочем, есть и еще один вариант – превратить МКС в отель для туристов. Идея красивая – жалко ведь терять такую станцию. Но можно ли будет только на деньги инвесторов содержать такую махину? Тем более, что сопровождать богатых любителей звездных путешествий должны будут профессиональные космонавты – а их подготовка тоже стоит немалых денег.

КСТАТИ

2024-й - самый подходящий год

Далеко не все понятно с процедурой свода с орбиты 450-тонной махины МКС. Когда топили в Тихом океане 140-тонный "Мир", и то проблем было выше крыши. Только искусство и интуиция наших специалистов (а как по-другому, если в какой-то момент конструкция попадает в плотные слои атмосферы и становится вовсе неуправляемой) позволили аккуратно спустить станцию практически в расчетный квадрат.

А вот во время затопления МКС на землю может упасть около 120 тонн несгоревших обломков, рассказывал на Королевских чтениях начальника отдела баллистики РКК Рафаил Муртазин. И вероятность того, что МКС попадет в нужный район гораздо меньше, – конструкция существенно сложнее.

Но даже если спуск пройдет с ювелирной точностью, обломки разлетятся на площади около 6 тысяч квадратных километров.

По мнению Муртазина, топить станцию экономически целесообразно именно в 2024 году. Это год активного Солнца. Тогда для свода МКС с орбиты понадобится меньше топлива.

- Если мы проскочим еще, то, скорее всего, станцию есть смысл держать до следующего цикла, а это будут где-то 2034-2035 годы, — считает баллистик.