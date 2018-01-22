Роскосмос запустит на орбиту вип-станцию для туристов, а за 100 млн долларов они смогут прогуляться в открытом космосе

22 Янв. 2018 2018-01-22T14:51:35+03:00

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Комфортабельная каюта с большим иллюминатором, туалет со всеми удобствами, разносолы на завтрак, обед и ужин, возможность вечером выйти погулять «на воздух» - в открытый космос… О таком не могли и мечтать те семь очень богатых туристов, которым удалось слетать на экскурсию на Международную космическую станцию.

И вот теперь…

- Идея появилась после того, как мы почти закончили строительство научно-энергетического модуля (имеется в виду НЭМ - новый модуль для российского сегмента МКС. – А.М.). Он должен быть запущен в 2019 году, - рассказывает глава РКК «Энергия» Владимир Львович Солнцев. – Получается, что у нас опытно-конструкторские работы проводятся ради одного изделия, и это довольно большая трата бюджетных денег. Обидно. А разработана была хорошая технология.

Логично, что раз уже есть документация, можно построить второй, аналогичный модуль. Но уже за гораздо меньшие средства. Ведь это будет уже не дорогое штучное производство, а, по сути, мелкосерийное.

Мы предложили «Боингу» стать партнером и поставщиком специфического научного оборудования. И они заинтересовались.

Генеральный директор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев

100 миллионов долларов за прогулку

- А зачем нужен второй модуль, если первый решит все задачи, которые стоят перед новой конфигурацией российского сегмента МКС?

- НЭМ, действительно, обеспечит энергетикой российские модули – сейчас ее у нас не хватает. А НЭМ-2 (сейчас мы его условно зовем так) создается под совсем другую затею.

Это может быть модуль повышенной комфортности на 4-6 человек. У них будут удобные каюты, два туалета, интернет. В общем, комфорт – насколько он может быть обеспечен в космосе. Мы обсуждали также возможность выхода туристов в открытый космос. Маркетологи начали это просчитывать и подтвердили - состоятельные люди готовы платить за такое деньги. Он сам выйдет в космос, об этом снимут фильм, клип…

- Сколько такой полет может стоить для туриста?

- Это рынок. Может быть, и 100 миллионов долларов. Дорого? Будем вести переговоры. Возможно, для первого туриста будет дешевле…

Мы уже нашли инвестора. Но нам все равно придется привлекать заемные средства. Попытаемся максимально собрать нужные деньги с рынка – от инвесторов или от потенциальных туристов. Это как ипотека – люди вносят деньги и сидят, ждут, когда построят дом. И здесь тоже вполне можно «космическую»ипотеку организовать.

Никаких государственных вложений не нужно. Мы подготовили бизнес-план, срок окупаемости - на уровне 7,5 лет.

НЭМ - новый модуль для российского сегмента МКС

- При каком количестве туристов?

- Если ежегодно будут летать 5-6 человек, мы выходим на рентабельность в названные сроки. Но модуль могут и больше клиентов в год посещать. Это же короткие полеты будут – по неделе, по десять дней, не больше. Пока мы ограничены только средствами доставки.

- Имеется в виду доставка туристов кораблями «Союз»?

- Да. Имеется в виду и корабль, и ракета-носитель.

- Этот модуль может быть в составе МКС?

- Да.

- Вы говорите, чтобы проект вышел на рентабельность, нужно 7,5 лет. Три года уйдет на изготовление модуля. То есть если МКС летает до 2024 года, как об этом договорено с участниками проекта, то НЭМ-2 может находиться в составе станции только три года…

- Да, такая ситуация имеет место быть. Но напоминаю, что в 2018-2019 годах мы запускаем три новых модуля к МКС. Они должны стать базой для российского сегмента. НЭМ-2 будет стыковаться именно к новой части станции.

Что будет после 2024-го? Понятно, что топить новые модули никто не собирается. Будут решать. Возможно, полет МКС продлят до 2028-го. В любом случае, задача – добиться автономности существования российского сегмента.

Мы ее как раз добиваемся за счет того, что строим новый энергетический модуль. Так что мы можем в будущем получить российскую орбитальную станцию, в составе которой будет и модуль для туристов, но еще раз подчеркну – это лишь один из возможных вариантов.

- Вы говорили о том, что диаметр НЭМов – больше 4 метров. Получается, разрабатывается, по сути, новый стандарт модулей для орбитальной станции. Прежде у нас станции «Салют», базовый блок «Мира», модули МКС внешне были похожи друг на друга и строились по одной идеологии.

- Новый модуль принципиально отличается от них. Диаметр его гермоотсека - 4,1 метра.

Это комфортный объем, в котором человек может спокойно перемещаться. Это другие возможности по энергетике, другие возможности по размещению научной аппаратуры. Модуль действительно становится современным, многофункциональным.

Возможно, полет МКС продлят до 2028-гоФото: ТАСС

Надуем – будем жить

- У РКК «Энергия» в разработке есть еще один модуль, надувной…

- Правильно его называть трансформируемый модуль. По нему опытно-конструкторские работы мы сделали за свои собственные средства, провели полный цикл испытаний. Получили положительные заключения всех инстанций и готовы к производству модуля для испытаний на орбите. Но, к сожалению, пока Роскосмос нам его не заказывает, я так понимаю, из-за дефицита ресурсов.

- А если его приспособить для туристов? Есть же проект надувного отеля Bigelow Aerospace, а экспериментальный надувной модуль этой компании сейчас пристыкован к МКС…

- Этот модуль еще надо апробировать. Проверить на герметичность, пожаробезопасность, задымленность, газообразование, газопроницаемость, грибковые образования. Он должен пройти экспериментальную отработку сначала в варианте технического отсека. Но все это необходимо и возможно проверить в условиях реального полета в космос.

И про Луну…

- А по окололунной станции определено участие России?

- Да. Мы предлагаем нашим партнерам использовать наш шлюзовой модуль. Параллельно провести адаптацию всех стыковочных узлов, для того чтобы все элементы станции могли стыковаться и к российскому сегменту, и к американскому, и к международному сегменту. В том числе и новые пилотируемые корабли России и США.

Мы также будем предлагать и наш новый модуль в качестве научно-энергетического или в качестве туристического… А может, это будет просто жилой модуль для космонавтов.

Мы обсуждаем с нашими партнерами создание взлетно-посадочного лунного модуля. Европа делает взлетный модуль, а мы – посадочный. Либо наоборот. Мы будем предлагать свою транспортную систему для полетов на лунную станцию. Это ракеты сверхтяжелого класса и новый корабль «Федерация».

- А на чем полетят космонавты и астронавты? На американских кораблях или мы успеем создать и свой корабль, и новую ракету, которая его будет выводить на орбиту к Луне?

- Пока мы не ставим точную дату. Многое зависит от того, когда появится наша ракета сверхтяжелого класса. Возможно ведь и два пуска, две ракеты, и лунный транспортный комплекс может собираться уже на орбите. Но это удовольствие сильно недешевое. По планам первые пуски сверхтяжелой ракеты должны состояться к 2028 году. Тогда логично где-то в районе 2028-2029 года на этой ракете пускать лунный корабль.

- Получается, что корабль «Федерация» смогут выводить на орбиту две ракеты – и новый «Союз-5», и сверхтяжелая?

- Да.

- А какие перспективы у «Союза-5»?

- Мы получили команду приступить к этой работе на совещании у Владимира Владимировича Путина, которое состоялось 22 мая. Сколько у нас делается эскизный проект? Обычно минимум год. Прошло только семь месяцев, а мы уже защитили эскизный проект в РКЦ «Прогресс» в Самаре на научно-техническом совете (НТС) и на президиуме НТС РКК «Энергия». А в конце января уже должны представить материалы на НТС в Роскосмос.

За последние 20-30 лет такого нового изделия у нас не было, и у всех глаза горят…

- Будет ли возможность возвращать ступени ракеты «Союз-5» и использовать их повторно? Возможна ли такая же схема, как у ракеты Falcon 9 Илона Маска?

- Я считаю, что посадка с помощью двигателей, как делает Маск, путь не очень перспективный. Потому что 20-30 процентов топлива, которым заправлена ракета, уходит не на то, чтобы вывести груз на орбиту, а на то, чтобы вернуть ступень на землю. И это дело убивает всю экономику. Невыгодно получается.

Скорее, мы думаем над парашютной системой, которая будет использоваться для спуска ступени ракеты-носителя. Понимаю, технология новая и не очень простая, но реализация ее вполне достижима.

У нас нет в техническом задании от Роскосмоса требования о том, что «Союз-5» должен быть многоразовым. Но тема витает в воздухе. Мы сделаем инженерную записку, сделаем техническое предложение и технико-экономическое обоснование для такого варианта.