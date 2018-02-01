Конгресс расследует "кремлевский доклад"

1 Февр. 2018 2018-02-01T19:18:18+03:00

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Конгресс продолжает ругать администрацию Дональда Трампа за беззубый, на его взгляд, «кремлевский доклад» - и это с учетом того, что законодатели видели и его секретную часть. Обнародовать эту сотню страниц конгрессмены не будут.

«Нет, мы не можем, нам не разрешено это делать. Конгресс будет внимательно следить и проводить слушания по этому вопросу», - заявил РИА Новости замглавы комитета по международным делам сенатор Бен Кардин.

Напомним, после публикации «кремлевского доклада», в который вошли 210 российских высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов, глава минфина США Стивен Мнучин анонсировал новые санкции на основе секретной части доклада.

Член международного комитета Палаты представителей Брэд Шерман назвал список «малозначимым» и лишь намеком на санкции: «Я гарантирую, что если вы посадите семь российских журналистов в комнату на день и попросите их перечислить самых богатых людей в России и самых влиятельных людей в России, может быть, это займет полдня».

Тут он даже загнул. Тот же экс-посол США в РФ Майк Макфол говорил, что его ассистенту хватило бы на это 15 минут.

«Гораздо более важным действием стало бездействие, предпринятое Госдепом. Наш закон требует ввести санкции против тех американских компаний, которые ведут бизнес с разведсообществом РФ. Наш Госдеп фактически объявил, что они отказываются следовать закону. Они сказали, что «мы уже достигаем результатов этого закона, и это не является необходимым». Тогда зачем нам Конгресс? Зачем принимать законопроект, если это является своего рода советом? - возмущается Шерман. - Госдеп объявил, что они не будут следовать закону, и компании, которые ведут бизнес с теми, кто вмешивался в наши выборы, не будут наказаны никаким образом. И посмотрите, насколько это лицемерно - они предоставили нам объяснения, что заключение ряда сделок уже удалось предотвратить. Удалось предотвратить, поскольку люди ожидают применение закона».

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