В Вашингтоне скандал: кто подменил "кремлевский доклад" и зачем приезжал Нарышкин?

31 Янв. 2018 2018-01-31T20:49:17+03:00

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«РАБОТУ ВЫКИНУЛИ В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»

Вокруг опубликованного минфином США «кремлевского доклада» в рамках принятого закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» продолжает кипеть недовольство. Причем по обе стороны океана. Так, американский влиятельный мозговой центр - Атлантический совет - обвинил власти в подмене документа.

- В самый последний момент некто высокопоставленный - никто пока не знает, кто именно - выкинул работу экспертов и вместо этого записал имена чиновников высшего ранга в российской президентской администрации и правительстве, плюс 96 российских миллиардеров из списка Forbes. Тем самым данный высокопоставленный чиновник высмеял правительственных экспертов, которые подготовили еще один учет. Подписав этот список, глава минфина США взял на себя ответственность за это, - утверждает старший научный сотрудник Атлантического совета, экономист и специалист по странам Восточной Европы Андерс Ослунд.

Напомним, в открытую часть доклада вошел список из 210 человек, включая правительство России в полном составе и крупных бизнесменов. Москва высмеяла схожесть документа с «телефонной книгой» Кремля и списком журнала Forbes. А в закрытой части доклада, как предполагают, могут быть данные об активах родственников миллиардеров и лица с должностью и состоянием поменьше.

НОВЫЕ САНКЦИИ НА ОСНОВЕ СЕКРЕТНОЙ ЧАСТИ

На фоне возмущения многих конгрессменов и СМИ глава минфина США пообещал, что вслед за докладом будут и новые санкции. «Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка. Вы увидите санкции в течение последующих нескольких месяцев. Может быть, и месяца, но я хочу быть осторожен с такими обещаниями», - объявил в понедельник Стивен Мнучин, но не стал уточнять, будут ли они применяться ко всем участникам списка или выборочно. А во вторник добавил, что новые ограничения будут основаны на секретной части доклада. Состоящей из сотни страниц.

«Конечная цель - остановить важный доход, поступающий российскому правительству», - заявили тем временем в Госдепе.

Администрация Трампа пытается спасти лицо?Фото: REUTERS

Тогда давайте посмотрим, что говорится на сей счет в самом докладе: «Он не является санкционным списком, и включение физических или юридических лиц в данный отчет, либо в его приложения, ни в коей мере не может интерпретироваться как применение санкций к указанным физическим или юридическим лицам. Равным образом включение в настоящий отчет не является указанием госструктурам, что указанные физические или юридические лица подпадают под критерии какой-либо санкционной программы».

И как это понимать? Администрация Трампа пытается спасти лицо?

- Мы увидели всего несколько страниц, а на них ориентироваться не надо. Планы у разных людей там в отношении России были разные, поэтому давайте подождем. Но новые санкции будут обязательно, - поделился мнением с «КП» директор Фонда изучения США им.Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. - Что касается подмены списка, то я в это слабо верю. Атлантический совет - негосударственная организация, которая, возможно, и консультировала авторов доклада, но это не означает, что американские госорганы должны принимать все ее рекомендации.

Американский Минфин представил Конгрессу "кремлевский доклад"Фото: REUTERS

РЕАКЦИЯ

Кремль назвал США непредсказуемыми

- Мы имеем дело с непредсказуемыми партнерами и, конечно, на фоне такой непредсказуемости нужно сохранять собранность, по крайней мере, нужно действовать в соответствии с тем пониманием, чего мы хотим. В самом тексте документа написано, что это никоим образом не является рестрикциями или санкциями, далее звучат официальные заявления о том, что это начало санкций, потом - взаимоисключающие слова и так далее. Совершенно неважно, кто там и что пытался поменять в этом списке, и в целом, наверное, не дело российской стороны заниматься такими догадками. Здесь однозначно только то, на что обратил внимание президент - это очевидно недружественный и скорее враждебный акт по отношению к нашей стране. Это является квинтэссенцией того, как эта публикация воспринимается здесь, - заявил в ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К Трампу пристали теперь из-за Нарышкина

В Конгрессе ждут от Дональда Трампа объяснений о недавнем визите в Вашингтон директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина (с апреля 2014 года он под санкциями США). «Администрация Трампа должна немедленно четко ответить на вопросы, кто именно из американских представителей встречался с ним», - требует лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер.

Ранее наш посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснял, что Нарышкин приезжал для консультаций с американскими спецслужбами в преддверие Чемпионата мира по футболу. «Сергей Евгеньевич был здесь, он провел консультации со своими коллегами. Обсуждалась, естественно, проблема совместной борьбы с терроризмом. Мы находились в контактах в 2014 году, мы, конечно же, думаем о совместной работе в этом году, когда будет Чемпионат мира по футболу. Работа идет, я думаю, что она будет продолжаться и дальше», - говорил дипломат в эфире телеканала «Россия-1».

ДОСЛОВНО

«Очевидно, что данный недальновидный шаг Вашингтона негативно скажется на двусторонних контактах между нашими государствами, однако неспособен изменить внешнюю политику РФ и не повлияет на авторитет нашей страны на мировой арене. Взятый США курс в региональных и международных делах, предусматривающий противодействие таким мнимым внешним угрозам, как Россия и Китай, призван прежде всего отвлечь внимание простых американцев от сложной внутренней ситуации, накопившихся в социальной и экономической сферах проблем. Причем если в стратегии национальной безопасности основными угрозами США называются терроризм, ИГИЛ (запрещено в РФ. - Ред.), а только затем - Россия с Китаем, а также КНДР и Иран, то в январской стратегии национальной обороны уже не терроризм, а именно Россия и Китай названы главными нарушителями мирового спокойствия и угрозами американской безопасности».

(Николай ПАТРУШЕВ, секретарь Совета Безопасности РФ - журналистам 31 января).

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