Почему в «кремлевском докладе» нет Чубайса и Набиуллиной?

30 Янв. 2018 2018-01-30T19:11:43+03:00

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Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад» – 210 высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Именно этих людей потенциально могут коснуться новые американское санкции. Однако, сразу бросается в глаза отсутствие некоторых ключевых фигур российской экономики. В списке нет главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и главы Счетной палаты Татьяны Голиковой. Нет, главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и экс-главы Минфина Алексея Кудрина.

Оправдательный «приговор» может быть таким, например. В пояснениях к докладу Минфин заметил, что включил в список глав корпораций с долей госучастия более 25% и выручкой более $2 млрд за 2016 год. Действительно, 19 компаний в списке американского Минфина – это точный рейтинг самых прибыльных компаний по версии РБК за 2016 год. Роснано в этом списке даже нет. Выручка компании в 2016 году составила 9,7 млрд рублей – намного меньше порога.

Центробанк и Счетная палата де-юре не органы государственной власти. А Алексей Кудрин, тем более, не обладает никакими полномочиями.

В среде экспертов есть мнение, что список составлен формально и искать в нем глубокую логику бесполезно:

- Американцы невежественные и поверхностные люди - особенно в отношении нашей страны. Они мало о ней знают, но разбираться не хотят. Я могу предположить, как составлялся этот список. Скопировали список правительства, администрации президента. Заглянули в Форбс, включили всех долларовых миллиардеров. Думаю, он составлялся пару часов не больше, - считает Сергей Самуйлов, руководитель центра исследований внешнеполитического механизма США.

Но есть и другая, более популярная версия. Что американцы просто-напросто «спалились». Публично огласив своих врагов, они показали, кто им друзья:

- Американцы засветили своих людей, не назвав их в этом списке, - считает Александр Домрин, политолог ВШЭ. – Нет сомнений, что список составляли, исходя из чувства симпатий и антипатий. Значит эти люди близкие позиции США.

Это мнение разделяет Руслан Гринберг, глава Института экономики РАН:

- Татьяна Голикова, глава Счетной палаты, у нее имидж борца с коррупцией. Они ее не тронули. Эльвира Набиуллина - вообще любимица Запада. Они ее часто хвалят за грамотную монетарную политику. К Кудрину и Чубайсу у них тоже симпатии имеются. Это те люди, которых принято считать приверженцами либеральных ценностей в России, - заключил он.