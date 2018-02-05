Бывший глава Пентагона: новая стратегия Трампа может привести к ядерной войне

5 Февр. 2018 2018-02-05T21:38:03+03:00

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В последние несколько дней Дональд Трамп снова поднял на уши весь мир, опубликовав Обзор ядерной политики США, где показал, «откуда исходит угроза миру». «Комсомольская правда» решила получше изучить, что происходит с американской ядерной доктриной, и пообщаться с человеком, который по праву считается одним из самых квалифицированных экспертов в этом вопросе — бывшим министром обороны Уильямом Перри.

Перри успел изучить военную машину США со всех сторон — сначала был простым солдатом оккупационных сил в Японии, потом в частных компаниях работал над военными заказами, а через много лет стал замминистра обороны по исследованиям и разработкам и с 1994 по 1997 год возглавлял военное ведомство. Именно при нем началась практическая проработка первого расширения НАТО на Восток, завершившаяся вступления в Альянс в 1999 году Венгрии, Польши и Чехии.

Теперь бывший глава американского военного ведомства «перековался» - он активно пропагандирует ядерное разоружение, выступает перед своими студентами в Стенфорде и ездит по миру с лекциями, призывая сокращать боеголовки.

В Москву Перри приехал не просто так, а по приглашению Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, чтобы представить свою новую книгу «Мой путь по краю ядерной бездны», посвященной своей трансформации в «ядерного пацифиста». Как охарактеризовал экс-министра президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор, «он способен видеть исторические перспективы ядерного разоружения и предлагать жизненно важные шаги по предотвращению скатывания мира к ядерной катастрофе».

Естественно, всех собравшихся на презентации волновал вопрос, как бывшему хозяину Пентагона пришелся Обзор ядерной политики США, опубликованный пару дней назад. Скажем сразу — экс-министр прошелся по документу, назвав позицию нынешней администрации «глупой».

Сам Перри опасается, что концепция превентивного удара, выдвинутая в Обзоре, может спровоцировать Пхеньн «жахнуть» первыми, хотя и Ким Чен Ын и его окружение не хотят войны.

- Недопустимо использовать такой подход к решению вопросов с КНДР, который применяет нынешняя администрация. Сейчас у Пхеньяна них есть более сотни ракет с ядерными боеголовками, но КНДР не самоубийцы, - заявил Перри. - Они просто хотят выжить и не будут наносить бить по Вашингтону или Токио. К началу новой войны может привести именно превентивный удар, о возможности которого как раз говорится в Обзоре.

Что ж, думается, что словам Перри можно доверять, ведь он участвовал в переговорах с Северной Кореей дважды, и начал заниматься этой проблемой, когда еще страной руководил не только отец, но и дед Ким Чен Ына. Примечательно, что бывшему главе минобороны в свое время предлагали нанести удар по научному центру в Йонбене, где пытались обогащать уран. Тогда Перри отказался, да и теперь выступает за мирное решение ядерной проблемы КНДР.

Не вызвало доверие у Перри и намерение Пентагона увеличить свои ядерные силы, ведь это все больше напоминает попытку начать гонку вооружений.

- По мне, так новая гонка вооружений уже началась, и в ней участвуют и Вашингтон, и Москва - заявил «КП» Перри, - Мы видим стремление создать технологический задел в вооружениях, причем с двумя «старыми» супердержавами конкурирует еще и Китай. Конечно, это все обостряет противостояние и сейчас вероятность начала войны гораздо выше, чем во времена СССР. Именно поэтому Кремль и Белый дом должны вместе работать над налаживанием диалога и обеспечением стратегической стабильности.

Говоря о ядерных стратегиях России и США Перри отметил, что они все больше сближаются, причем обе стороны «копируют» идеи друг друга. Москва давно заявляла о том, что может применить ядерное оружие «в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», а теперь и Вашингтон говорит о такой возможности «в чрезвычайных обстоятельствах, чтобы защитить жизненно важные интересы США».

Сам Перри надеется, что Москва и Вашингтон все-таки смогут договориться, хотя бы в продлении основных соглашений которые пока действуют между странами, например, договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый СНВ-3.