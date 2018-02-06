Ума Турман рассказала, как ее изнасиловали в 16 лет

6 Февр. 2018 2018-02-06T01:16:20+03:00

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Ума Турман вслед за другими звездами призналась, что тоже пережила домогательства и сексуальное насилие. Актриса обвинила продюсера Харви Вайнштейна в том, что он дважды домогался ее – когда она снималась в своих самых знаменитых картинах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» режиссера Квентина Тарантино. Но на этом откровения Умы не закончились. В обличительной статье, опубликованной в The New York Times, 47-летняя звезда рассказала, как пережила реальное изнасилование. Уме тогда было всего 16 лет, и она делала первые шаги в кино.

Юная Турман жила тогда в крошечной квартирке на Манхэттене в Нью-Йорке и пыталась пробиться в мир кино. На одной из вечеринок в клубе она познакомилась с актером – мужчина был на 20 лет старше нее. Он пригласил ее к себе домой выпить и продолжить общение. Трудно сказать, что Ума представляла под общением ночью в квартире мужчины, который к тому же вдове старше, но девушка согласилась на это двусмысленное предложение. И поехала к новоиспеченному знакомому домой.

По словам Умы, она была хорошей девочкой и пыталась сказать «нет».

- Я плакала, протестовала и изо всех сил сопротивлялась, - рассказывала актриса. – К тому же он сказал, что мне некуда бежать – дверь заперта.

Ума так и не смогла вырваться и добежать до двери. Насильник, сделав свое грязное дело, отпустил девушку.

18-летняя Ума Турман в своем первом фильме «Приключения барона Мюнхгаузена». Фото: кадр из фильма.

Ума Турман родилась в Бостоне, в семье профессора Колумбийского университета, специалиста по восточным религиям и в прошлом буддийского монаха Роберта Турмана, и баронессы Нены фон Шлебрюгге – очень известной шведской модели. Оставив модельную карьеру, мать Умы впоследствии стала психотерапевтом. Первое время, когда Ума приехала в Нью-Йорк покорять мир шоу-бизнеса, ей не везло. Девушка работала посудомойкой, чтобы оплачивать жилье, и одновременно пыталась пробиться в фотомодели. В 18 лет она снялась в эпизодической роли в фантастическом фильме режиссера Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена». В одной из сцен Гильям изобразил картину Боттичелли «Рождение Венеры» - Венерой была Ума. Но настоящая слава пришла к ней два года спустя, когда Турман снялась в картине «Генри и Джун» (1990 год). Ума сыграла Джун – жену писателя Генри Миллера. Из-за обилия сексуальных сцен фильм получил прокатный рейтинг «порнография», а Ума Турман получила прозвище «секс-символ для интеллектуалов».

В «Мюнхгаузене» Ума изображает Венеру Ботичелли. Фото: кадр из фильма.

Официально Ума была замужем дважды. В 1990-1992 - за актером Гэри Олдманом. Вторым мужем Турман (в 1998 - 2005 годах) был актер Итон Хоук. В этом браке Ума родила двоих детей – дочь Майю (сейчас ей 17) и сына Левона (ему 16 лет).

С 2007 по 2014 годы Ума Турман жила в гражданском браке с миллионером Арпадом Бюссоном. 15 июля 2012 года у них родилась дочь, которую пара назвала Розалинда Аруша Аркадина Альталуна Флоренс Турман-Бюссон (но все зовут девочку просто Луна - сокращенно от Альталуна). Арпад Бюссон - французский финансист, постоянно живущий в Лондоне. Его состояние оценивается в 150 миллионов долларов. Но гораздо больше он известен своими романами со знаменитыми женщинами. Его предыдущей гражданской женой была супермодель Эль Макферсон, с которой он прожил с 1996 по 2005 годы. Эль родила Арпаду двух сыновей.

Ума и ее бывший бойфренд, миллионер Арпад Бюссон на Каннском фестивале-2014. В том же году они расстались.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расставшись с Бюссоном, Ума долго судилась с ним за право опеки над дочерью Луной. Турман увезла девочку в США, тогда как Бюссон требовал, чтобы она жила с ним в Европе. За время судебной баталии бывший гражданский супруг вылил на Уму немало грязи. Его адвокаты сообщили во время слушания, что Турман - плохая мать, постоянно пропадает на съёмках и не следит за детьми. Более того, Бюссон заявил, что у Умы серьёзные психологические проблемы, которые она усугубляет алкоголем, мешая спиртное с антидепрессантами. Впрочем, выступившая на суде психиатр рассказала, что диагностировала у Турман только легкий стресс, и никакого серьезного расстройства личности. В итоге актриса выиграла суд и получила единоличную опеку над дочкой.