Смотреть эту Олимпиаду нужно. Чтобы испить чашу унижений до конца

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:22:50+03:00

Можно ли смотреть Олимпиаду в Корее? Можно. Нужно ли болеть за наших? Нужно Фото: REUTERS

Еще много лет русских будут называть допингерами и жуликами. Не потому что мы такие, а потому что позволили себя таковыми считать

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Если бы меня звали Заратустра, я сказал бы «МОК умер». Но я не Заратустра. Моя голова с детства забита символами, иллюзиями, штампами...

Спортивный мир, созданный по сути великим противостоянием СССР и США, был частью моих представлений о мироустройстве. На этой войне были победы и поражения, унижения и блестящие авантюры. Триумфы, трагедии. Герои, антигерои, предатели и партизаны...

Но война проиграна, всеобщий порядок рухнул, и то что происходит в мировом спорте сегодня можно сравнить с тем, что произошло с планетой после развала СССР. На обломках великой державы плясали веселые победители, размахивая скальпами тех, кто еще вчера был сильным и смелым. Последние из могикан падали под пулями торжествующих врагов. Идеалистические представления о спорте рухнули, теперь царит разум и автоматическое оружие...

Можно ли смотреть Олимпиаду в Корее? Можно. Нужно ли болеть за наших? Нужно. Но примерно так же смотришь за он-лайн трансляциями катастроф, наводнений или на расстрел Белого дома. С чувством злости и бессилия. С чувством ненависти к тем, кто это допустил и желанием наброситься на кого-нибудь с кулаками. Нет, это не наказание за допинг. Это финал великой спортивный битвы. Проигранной в кабинетах, среди пробирок и электронных писем.

Торжествуют сейчас те, кто в 80-х был на другой стороне, не на нашей. С 1952 по 1988 СССР выиграл больше Олимпиад, чем США. И победил по спортивному принципу. Можете верить, можете нет, но такое не прощается. Да и как винить людей, которые много лет вели битву на равных, и вдруг обнаружили, что враг слаб и беззащитен? Они пришли и всех убили. По законам войны и цивилизованного общества. И их жестокость, в принципе, объяснима.

В спорте удалось сделать то, что не получилось в большой политике. Нас оставили за скобками. Наше слово ничего не значит, наши спортсмены никого не интересуют. И еще много лет русских будут называть допингерами и жуликами. Не потому что мы такие, а потому что позволили себя таковыми считать.

Старый спортивный мир, который мы создавали вместе с США, умер. Сейчас появится новый. И стартуем мы при его создании «с тремя штрафными кругами». Простите за идеализм, но мы великая спортивная держава. А значит нет у нас другого выхода, кроме как вступить в эту безнадежную схватку и порвать всех. Начав в Корее со слез и унижений.

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