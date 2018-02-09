2018-02-09T14:22:50+03:00
Спорт

Смотреть эту Олимпиаду нужно. Чтобы испить чашу унижений до конца

Еще много лет русских будут называть допингерами и жуликами. Не потому что мы такие, а потому что позволили себя таковыми считать
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
Поделиться:
Комментарии: comments21
Можно ли смотреть Олимпиаду в Корее? Можно. Нужно ли болеть за наших? НужноМожно ли смотреть Олимпиаду в Корее? Можно. Нужно ли болеть за наших? НужноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Если бы меня звали Заратустра, я сказал бы «МОК умер». Но я не Заратустра. Моя голова с детства забита символами, иллюзиями, штампами...

Спортивный мир, созданный по сути великим противостоянием СССР и США, был частью моих представлений о мироустройстве. На этой войне были победы и поражения, унижения и блестящие авантюры. Триумфы, трагедии. Герои, антигерои, предатели и партизаны...

Но война проиграна, всеобщий порядок рухнул, и то что происходит в мировом спорте сегодня можно сравнить с тем, что произошло с планетой после развала СССР. На обломках великой державы плясали веселые победители, размахивая скальпами тех, кто еще вчера был сильным и смелым. Последние из могикан падали под пулями торжествующих врагов. Идеалистические представления о спорте рухнули, теперь царит разум и автоматическое оружие...

Можно ли смотреть Олимпиаду в Корее? Можно. Нужно ли болеть за наших? Нужно. Но примерно так же смотришь за он-лайн трансляциями катастроф, наводнений или на расстрел Белого дома. С чувством злости и бессилия. С чувством ненависти к тем, кто это допустил и желанием наброситься на кого-нибудь с кулаками. Нет, это не наказание за допинг. Это финал великой спортивный битвы. Проигранной в кабинетах, среди пробирок и электронных писем.

Торжествуют сейчас те, кто в 80-х был на другой стороне, не на нашей. С 1952 по 1988 СССР выиграл больше Олимпиад, чем США. И победил по спортивному принципу. Можете верить, можете нет, но такое не прощается. Да и как винить людей, которые много лет вели битву на равных, и вдруг обнаружили, что враг слаб и беззащитен? Они пришли и всех убили. По законам войны и цивилизованного общества. И их жестокость, в принципе, объяснима.

В спорте удалось сделать то, что не получилось в большой политике. Нас оставили за скобками. Наше слово ничего не значит, наши спортсмены никого не интересуют. И еще много лет русских будут называть допингерами и жуликами. Не потому что мы такие, а потому что позволили себя таковыми считать.

Старый спортивный мир, который мы создавали вместе с США, умер. Сейчас появится новый. И стартуем мы при его создании «с тремя штрафными кругами». Простите за идеализм, но мы великая спортивная держава. А значит нет у нас другого выхода, кроме как вступить в эту безнадежную схватку и порвать всех. Начав в Корее со слез и унижений.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске к Олимпиаде

В пятницу, 9 февраля, было объявлено официальное решение Спортивного арбитражного суда по иску 47 российских спортсменов и тренеров, которых не допустил Международный Олимпийский комитет на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Павел САДКОВ

 
Читайте также
Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Прямая онлайн-трансляция 9 февраля 2018 года
В Пхенчхане в пятницу, 9 февраля, открывается зимняя Олимпиада 2018 в Пхенчхане. Онлайн-трансляция начнется в 14:00 по московскому времени, кто знаменосец сборной России, расписание телетрансляций, когда Россия (ОАР) появится на параде атлетов
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар