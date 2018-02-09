Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на решение МОК о недопуске к Олимпиаде

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:48:16+03:00

Окончательная цифра - за нашу команду сразятся 168 человек на Играх 2018 в Пхенчхане

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В пятницу, 9 февраля, было объявлено официальное решение Спортивного арбитражного суда по иску 47 российских спортсменов и тренеров, которых не допустил Международный Олимпийский комитет на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 45 атлетов России и двух тренеров, которые пытались оспорить отказ МОК выдать приглашение на Олимпиаду в Пхенчхан. Об этом официально сообщается в решении, которое опубликовано на официальном сайте суда.

Вердикт арбитров, которые заседали два дня в рамках выездной ad hoc панели, лично в главном пресс-центре Олимпиады зачитал генеральный секретарь суда Матье Риб. Об этом позднее было сообщено на официальном сайте CAS.

Объявление итогового решения анонсировалось на 5:00 по московскому времени. Однако вскоре было сказано, что последовала задержка еще на 20 минут.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции всех 47 спортсменов и тренеров, которые были поданы в CAS. Мы остались без усиления нашего состава к Олимпиаде. И на Играх будет представлено 168 наших спортсменов, что является уже окончательной цифрой.

Судьи CAS пришли к выводу, что из-за дисквалификации Олимпийского комитета России наши оказались сами в таких условиях. И разделили точку зрения МОК, что приглашение на Олимпиаде - это не право россиян, а именно что их привилегия. Поэтому в апелляции всем нашим решено было отказать.

Выездная панель CAS была представлена тремя арбитрами: канадкой Кэрол Робертс (глава панели), швейцарцем Бернхардом Велтеном и австралийкой Зали Стеггалл.

Напомним, что на Олимпиаду 2018 представители Олимпийского комитета России изначально подавали заявку в 500 человек в МОК. Из нее были "отброшены" на первом этапе 111 человек, и, в свою очередь, из 389 спортсменов и делался выбор окончательной конфигурации заявки. Однако же выяснилось, что в числе первой волны оказалось немало лидеров наших команд в разных видах спорта. Такие атлеты, как биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и трехкратный олимпийский чемпион Сочи 2014 в шорт-треке Виктор Ан, оказались за бортом состава на Пхенчхан 2018. И тогда они в составе группы из 32 человек пошли в Спортивный арбитражный суд за правдой.

Вторая группа из 15 спортсменов, в числе которых 2 тренера - это оправданные 1 февраля CAS атлеты. Но и они не попали на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан после решения МОК. При этом, для них тоже не было названо четких причин, как и в первом случае. Чиновники МОК просто не подчинились решению суда, который является финальной точкой в спорах, согласно олимпийской хартии. Это и стало основой для коллективного иска в CAS.

ОФИЦИАЛЬНО

Заявление МОК на решение CAS

В официальном твиттере МОК спустя 20 минут после оглашения вердикта CAS появилось краткое заявление:

- Мы приветствуем это решение суда, которое поддерживает борьбу с допингом и привносит ясность для всех спортсменов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президент ВАДА: "Решение CAS по россиянам - очень хорошее, оно успокоит спортсменов"

Всемирное антидопинговое агентство не осталось в стороне от главного спортивного события 9 февраля. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И выпустил специальное заявление, в котором отражена точка зрения агентства:

- Это решение очень хорошо для ВАДА, оно поможет всем спортсменам и людям, которые занимаются чистым спортом, верить в честность Игр. Ну а тот факт, что решение было принято перед церемонией открытия Олимпиады в Пхенчхане позволит успокоить спортсменов, которые там принимают участие. Поскольку на Олимпиаде выступят только те российские спортсмены, которые соблюдают строгие антидопинговые критерии, - приводятся слова президента ВАДА Крейга Риди в официальном заявлении агентства.

СПРАВКА "КП"

В первую группу спортсменов вошли

Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

Во второй группе российских спортсменов

Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).