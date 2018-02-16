"Удавила бы мелкую тварь". Божену Рынску возмутил плачущий в самолёте ребёнок

СЕГОДНЯ 14:15 2018-02-16T17:06:25+03:00

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Скандальная журналистка Божена Рынска в свое время запустила тренд про мелких гаденышей, то есть, детей, которые плачут или ведут себя неподобающе в общественных местах. Светский хроникер предлагала наказывать родителей, выделять для них отдельные места в самолетах и в ресторанах и все ради того, чтобы они «не бесили» светскую львицу, которая пришла отдохнуть от дел праведных. Такие посты вызывали дикую агрессию со стороны пользователей сети, которые предлагали выделить отдельное место самой Божене и не забыть подарить ей намордник. Но Божене было плевать. Более того, накануне в сети снова появился пост, в котором Рынска снова прошлась по «цветам жизни».

«Я бы эту мелкую тварь удавила бы. Или бы, сорвавшись, в плед самолетный закатала. Раз мама ничего не делает. С буйнопомешанными не летают. Их в клетках держат. И если у этого бастарда поведенческие проблемы, то я не понимаю, при чем тут остальные пассажиры. Что бы ни было у мальчика, такой буйнопомешанный летать не должен. Или самолет свой заказываем, или дома сидим. Ни при каких обстоятельствах другим людям такое устраивать нельзя. Аутизм - не оправдание ада. Я бы требовала посадки и удаления вот этого вот из самолета», – написала Рынска в своем фб.

Она подчеркнула, что общество говорит о том, что все должны быть толерантны ко всем людям с диагнозами, и не важно, что граждане на их содержание платят налоги.

В видео говорится, что у ребенка поведенческие проблемы, а мать об этом не предупредила. «Да хоть бы и предупредила. Что теперь, из-за одного недоразвитого всем страдать 8 часов?! Он буйный, буйный ненормальный. В периоды буйства – милости просим в клетку. Можно подумать, что психические расстройства дают право на подобное шапито в самолете», – добавляет Рынска.

Стоит отметить, что незадолго до этого мать ребенка привлекла внимание всей Америки, когда ее выгнали с рейса «Юнайтед Эйрлайнс», потому что ее ребенок плакал.

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