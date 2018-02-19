2018-02-19T02:49:28+03:00
Звезды

Главную премию BAFTA получили «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Дамы снова пришли в черном, а нашу «Нелюбовь» обошел южнокорейский фильм «Служанка» [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стали лучшим фильмом года«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стали лучшим фильмом годаФото: REUTERS
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В Лондоне, где проходит 71-я церемония премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, названы первые имена победителей.

Награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на которую претендовала «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, получил южнокорейский триллер «Служанка» режиссёра Пак Чхан Ука.

Фильм «Служанка» снят в жанре эротического ретро-триллера Фото: кадр из фильма

Фильм «Служанка» снят в жанре эротического ретро-триллераФото: кадр из фильма

Лучшим фильмом года стала лента Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Билборды» обошли такие картины, как «Дюнкерк», «Форма воды», «Тёмные времена» и «Назови меня своим именем».

Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Русский трейлер .

Правда, и «Тёмные времена» были отмечены жюри главной кинопремии Соединенного Королевства: Гари Олдман, сыгравший британского премьер-министра Уинстона Черчилля, получил награду за лучшую мужскую роль. Премия в номинации «Лучшая женская роль» досталась американской актрисе Фрэнсис Макдорманд.

Награду 59-летнему Гари Олдману принесла роль Черчилля Фото: REUTERS

Награду 59-летнему Гари Олдману принесла роль ЧерчилляФото: REUTERS

Стоит отметить, что дамы снова появились в «трауре». В черные наряды актрисы, как и на церемонии раздачи «Золотых глобусов», облачились в знак протеста против сексуальных домогательств.

Дамы – снова в черном Фото: REUTERS

Дамы – снова в черномФото: REUTERS

Как ранее сообщал сайт p.ru, после громкого секс-скандала в Голливуде.около 200 известных актрис Великобритании, среди которых Кейт Уинслет, Эмилия Кларк и Джоди Уиттакер, написали открытое письмо с требованиями прекратить сексуальные домогательства в отношении женщин.

Анджелина Джоли тоже пришла в черном платье Фото: REUTERS

Анджелина Джоли тоже пришла в черном платьеФото: REUTERS

Дженнифер Лоуренс черный наряд разбавила белыми вставками Фото: REUTERS

Дженнифер Лоуренс черный наряд разбавила белыми вставкамиФото: REUTERS

Натали Дормер, или Маргери Тирелл из "Игры престолов" Фото: REUTERS

Натали Дормер, или Маргери Тирелл из "Игры престолов"Фото: REUTERS

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Все звезды пришли на церемонию в темных нарядах в знак протеста против сексуальных домогательств. Но кое-кто нашел способ обойти «траур» (подробности).

Нелюбовь - трейлер.Новый фильм Андрея Звягинцева ("Елена", "Левиафан") - участник конкурса Каннского фестиваля 2017

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