Главную премию BAFTA получили «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
В Лондоне, где проходит 71-я церемония премий Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA, названы первые имена победителей.
Награду в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», на которую претендовала «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева, получил южнокорейский триллер «Служанка» режиссёра Пак Чхан Ука.
Фильм «Служанка» снят в жанре эротического ретро-триллераФото: кадр из фильма
Лучшим фильмом года стала лента Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». «Билборды» обошли такие картины, как «Дюнкерк», «Форма воды», «Тёмные времена» и «Назови меня своим именем».
Три билборда на границе Эббинга, Миссури. Русский трейлер .
Правда, и «Тёмные времена» были отмечены жюри главной кинопремии Соединенного Королевства: Гари Олдман, сыгравший британского премьер-министра Уинстона Черчилля, получил награду за лучшую мужскую роль. Премия в номинации «Лучшая женская роль» досталась американской актрисе Фрэнсис Макдорманд.
Награду 59-летнему Гари Олдману принесла роль ЧерчилляФото: REUTERS
Стоит отметить, что дамы снова появились в «трауре». В черные наряды актрисы, как и на церемонии раздачи «Золотых глобусов», облачились в знак протеста против сексуальных домогательств.
Дамы – снова в черномФото: REUTERS
Как ранее сообщал сайт p.ru, после громкого секс-скандала в Голливуде.около 200 известных актрис Великобритании, среди которых Кейт Уинслет, Эмилия Кларк и Джоди Уиттакер, написали открытое письмо с требованиями прекратить сексуальные домогательства в отношении женщин.
Анджелина Джоли тоже пришла в черном платьеФото: REUTERS
Дженнифер Лоуренс черный наряд разбавила белыми вставкамиФото: REUTERS
Натали Дормер, или Маргери Тирелл из "Игры престолов"Фото: REUTERS
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Все звезды пришли на церемонию в темных нарядах в знак протеста против сексуальных домогательств. Но кое-кто нашел способ обойти «траур» (подробности).
Нелюбовь - трейлер.Новый фильм Андрея Звягинцева ("Елена", "Левиафан") - участник конкурса Каннского фестиваля 2017