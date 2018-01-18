Брижит Бардо назвала лицемерием жалобы некоторых актрис на домогательства

18 Янв. 2018 2018-01-18T17:16:19+03:00

Актриса отметила, что никогда не становилась жертвой домогательств, несмотря на то, что была секс-символом 50-х и 60-х годов Фото: EAST NEWS

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Смеялась ли вслед за Шерон Стоун французская актриса Бриджит Бардо, если бы ей задали вопрос о домогательствах неизвестно, но ее позиция по этому вопросу удивила многих ее коллег. Звезда французского кино не стала по примеру многих рассказывать о случаях домогательств со стороны влиятельных режиссеров в пору расцвета ее карьеры, а заявила, что большинство подобных заявлений актрис "смешные и неинтересные". Об этом она рассказала в интервью журналуParis Match.

"Многие актрисы намеренно заигрывают с продюсерами, чтобы получить роль, а затем, с целью спровоцировать разговоры о себе, они начинают рассказывать о том, что их домогались, - заявила Бардо. - Что касается именно их, а не женщин в целом, то такие заявления в большинстве случаев лицемерны, смешны и неинтересны".

Она также отметила, что никогда не становилась жертвой домогательств, несмотря на то, что была секс-символом 50-х и 60-х годов. Относительно вербальных домогательств, Брижит Бардо добавила, что даже спорные комплименты порой ей приятны.

Напомним, неделю назад 100 француженок, в том числе актриса Катрин Денёв, подписали открытое письмо, озаглавленное "Мы выступаем за свободу приставать, как неотъемлемую часть сексуальной свободы". Авторы текста подчеркнули, что преступления вроде изнасилования должны наказываться, однако кампания в защиту жертв домогательств переросла в откровенную травлю мужчин. Они указывают на то, что сейчас устанавливается "климат тоталитарного общества", где из людей выбивают "публичное признание", а также происходит "вторжение самопровозглашенных прокуроров в частную жизнь".

Французские феминистки в ответ обвинили Денев и всех подписавшихся под текстом в "банализации сексуального насилия" и необоснованной критике феминизма.

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"Изнасилование - это преступление. Ухаживания, даже настойчивые, - нет, а галантность не является признаком агрессивного мачо", - приводится текст письма в газете Le Monde. (подробности)