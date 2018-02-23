Российские спортсмены 23 февраля на Олимпиаде выиграли первое золото

23 Февр. 21:00 2018-02-23T20:59:00+03:00

Загитова и Медведева в произвольной программе показали одинаковый результат, но за счет короткой программы победила Загитова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 23 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно четыре комплекта наград

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Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева выиграли золото и серебро в одиночном катании.

Сборная России теперь занимает 15-е место в общекомандном зачёте с одной золотой, пятью серебряными и восемью бронзовыми наградами. Лидируют норвежцы (13-14-10), вторые – немцы (13-7-6), третьи – канадцы (10-8-9). По общему числу медалей (14) россияне - на седьмом месте.

Владислав Третьяк тоже пришел болеть за наших фигуристокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

XXIII Олимпийские зимние игры. Пхенчхан (Южная Корея), 23 февраля

Фигурное катание. Женщины. 1. Алина Загитова – 239,57. 2. Евгения Медведева (обе – Россия) – 238,26. 3. Кэтлин Осмонд (Канада) – 231,02… 8. Мария Сотскова (Россия) – 198,10.

Евгения МедведеваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Загитова и Медведева в произвольной программе показали одинаковый результат, но за счет короткой программы победила Загитова. До этого девушки в командных соревнованиях выиграли серебро. В короткой программе за Россию выступала Медведева (поставила мировой рекорд), а в произвольной каталась Загитова. Теперь у Загитовой золото и серебро Олимпиады, у Медведевой два серебра. Напомним, что Медведева является двукратной и действующей чемпионкой мира.

Алина ЗагитоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эта золотая медаль стала первой в копилке сборной России.

Фристайл. Женщины. Ски-кросс. 1. Келси Серва. 2. Бриттани Фелан (обе – Канада). 3. Фанни Смит (Швейцария)… 15. Анастасия Чирцова… 20. Виктория Завадовская (обе - Россия).

Анастасия Чирцова упала в четвертьфинале и не смогла пробиться полуфинал. Бронза Сергея Ридзика в соревнованиях мужчин остается единственной нашей олимпийской наградой в этой дисциплине.

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км, восемь огневых рубежей. 1. Швеция – 1:15.16,5 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов). 2. Норвегия – + 55,5 (1+12). 3. Германия – + 2.07,1 (3+10).

Шведы, под руководством главного тренера Пихлера, сенсационно обошли норвежцев и немцев. Чемпионы прошлой Олимпиады – сборная России – в эстафете не участвовала, так как у нас просто не хватило участников. В Пхенчхан пригласил лишь двух российских биатлонистов, а в эстафете выступают четыре.

Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м. 1. Кьелд Найс (Голландия) – 1.07,95. 2. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.07,99. 3. Тае Юн Ким (Южная Корея) – 1.08,22.

Голландцы взяли еще одно золото в своем коронном виде спорта. Норвежец не дотянул до победы 4 сотых секунды. Это может сказаться в итоговом командном зачете, где пока лидируют норвежцы.

А в хоккее мы вышли в полуфиналФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ЭТО БЫЛО

15-летняя фигуристка Алина Загитова принесла первое золото России Олимпиады в Пхенчхане

В пятницу, 23 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в женском одиночном фигурном катании. Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева после выступлений в короткой программе уверенно лидировали с большим отрывом от соперниц. До выхода в произвольном выступлении Загитова и Медведева побили два мировых рекорда. И все замерли в ожидании второго появления наших спортсменок на льду олимпийского Пхенчхана. Потому что на наших девушек возлагалась большая надежда - выиграть, наконец, первую золотую медаль для российской команды на Олимпиаде 2018 (подробности)

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